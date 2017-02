Näytätkö neutraalilta

Kuva: Jere Gronberg

Hätkähdin.

Keskellä pilkkopimeää moottoritietä Ylen radion aamu-uutisten monotoninen ääni oli sanonut jotain, mikä en uskonut todeksi.

Tarkistin asian netistä, ja kyllä, uutisen mukaan ”Itävallan uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että valtion palveluksessa olevien tulisi näyttää ideologisesti ja uskonnollisesti neutraaleilta”.

Uutinen ei jättänyt minua rauhaan. Odotin laajempaa keskustelua, mutta aamusähkeen jälkeen en törmännyt asiaan missään.

Rupesin katselemaan työpaikalla ympärilleni sillä silmällä, ovatko kotoiset virkamiehet neutraalin näköisiä.

Muistelin 25 vuoden työurallani erilaisten julkisen palvelun organisaatioiden henkilöstöä. Ensimmäiseksi mieleen tulivat muutamien virastojen pikkujoulut, joissa neutraali ulkonäkö on ollut koetuksella, ja lopetin muistelemisen siihen.

Aikaisemmissa työyhteisöissä käytiin kyllä keskustelua, miten voisimme lisätä kulttuurista moninaisuutta rekrytoinnissa, jotta virkakunta paremmin vastaisi myös väestön moninaisuutta.

Kuka sitten määrittää sen, mikä näyttää ideologisesti ja uskonnollisesti neutraalilta? ”Vaatteet on mun aatteet”, lauloi Maukka Perusjätkä 1980-luvulla. Sillä perusteella olemme neutraaleja, kun kuljemme alasti, mutta sitä Itävallassa tuskin tavoitellaan.

On työtehtäviä, joissa käytetään virka-asua, jotta kaikki tietävät, millaista valtaa henkilö roolissaan kuljettaa. Ja on työtehtäviä, joissa työturvallisuuden takia pukeutuminen on säädelty.

Uutinen ei rajaa neutraaliutta tällaisiin tehtäviin tai edes pukeutumiseen, vaan ulkonäköön.

Missä neutraaliuden raja ylittyy? Uutisen mukaan asiaa ei ole täsmennetty.

Ylittävätkö tietyn väriset vaatteet rajan? Erilainen hiustyyli? Parta? Risti-kaulakoru? Ja tulevatko päätökset tehtäväksi kanteluiden tai ilmiantojen perusteella, vai ovatko esimiehet velvollisia seuraamaan alaistensa ulkonäköä?

Ja kutsutaanko epäneutraaliksi epäillyt henkilöt raadin eteen katsottaviksi? Ei käy kateeksi tahoa, jonka tehtäväksi tulee tehdä päätöksiä linjauksen pohjalta.

Mitä linjaus valtion palveluksessa oleville tai julkisen palvelun uraa ajatteleville viestittää?

Kirkkain viesti on, että erilaisuus on pahasta. Sopeudu, tottele, älä erotu. Pitäydy rajatulla alueella, älä vaivaudu miettimään asioita toisin.

Julkisen palvelun ja hallinnon suurimmat haasteet meillä ja muualla eivät liity siihen, etteikö byrokratia, säännösten ja normien kirjaimellinen noudattaminen, harmaus ja hallintolähtöisyys olisi riittävän vahvoina virkamieseetoksessa sisäistettynä. Haasteet liittyvät kolikon toiseen puoleen; kykyyn uudistaa toimintaa, innovoida parempia ratkaisuja, katsoa asioita kansalaisen tai yrityksen silmin, oppia parempia tapoja tehdä työtä.

Olen viime viikkoina ollut paljon tekemisissä syrjäytymisvaarassa olevien parikymppisten nuorten asioiden kanssa.

Heidän keskeisenä viestinään välittyy tarve löytää joku, joka on heidän puolellaan.

Ja samalla he usein kokevat viranomaisten olevan heitä vastaan. Heidän laiskuuttaan epäilemässä, osaamistaan aliarvioimassa, virkamiesvaltaa käyttämässä yläpuolelle asettumalla. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi ja maan talouden kestävyys ratkaistaan siinä, kykenemmekö saamaan sen 18,3 prosenttia 20–24 -vuotiaiden ikäluokasta, jotka nyt ovat täysin yhteiskunnan ulkopuolella, mukaan yhteiseen rakentamiseen.

Siinä tarvitaan erilaisuuden hyväksymistä, myötäkulkijuutta ja luovuutta uusien etenemispolkujen löytämisessä. Kaikkea sitä, mitä Itävallan linjaus tuhoaa. Me opimme paremmin ja olemme luovempia ryhmissä, joissa on erilaisia ihmisiä.

Neutraalius ja samaan muottiin ja muotiin pakottaminen ei ole ratkaisu, vaan ratkaisujen este.

Oikeus olla oma itsensä on perusasia, virkamiehillekin.

Pieniltä tuntuviin linjauksiin sisältyy yhteiskunnan ytimiin meneviä vaikutuksia. Itävallassa ollaan kääntymässä väärästä risteyksestä.

Kirjoittaja onopetushallituksenpääjohtaja