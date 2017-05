Nimetön isku demokratiaa vastaan

Nimimerkki ”Tasapuolisuuden kannattaja” esittää populistisia ja liikaan yksinkertaistamiseen perustuvia väitteitään Länsi-Suomen mielipidepalstalla (LS 2.5.).

Lukijaa johdetaan harhaan sanomalla, että ”luottamuspaikat on helppo jakaa suhteellisuuden mukaan”. Siinä viitataan ensin Raumaan, jossa siten oletettavasti voitaisiin toteuttaa taulukkojen mukainen paikkajako. Samalla kysellään sen perään, miksei samaa menettelyä voisi toteuttaa Porissa ja Uudessakaupungissa.

Samalla esitetään seuraava provokatiivinen kysymys: ”Miksi järkevät kunnallispoliitikot sekoavat täysin, kun luottamuspaikkojen jako alkaa?” Koska aihe on herättänyt keskustelua myös Uudessakaupungissa, erityisesti paikallisessa valtuustoon liittyvässä Facebook-ryhmässä, koen tarpeelliseksi vastata tähän tekstiin.

Tekstin tavoitteet tasapuolisesta kohtelusta neuvotteluissa ovat kannatettavia, mutta muutoin ollaan vaarallisella yksipuolistamisen tiellä.

Neuvottelujen lähtökohtana on vaalitulos, vieläpä suhteellinen sellainen. Se taas on yhdistelmä puoluevaalia ja henkilövaalia. Näin ollen on luonnollista että puolueet ja henkilöt sopivat paikkajaosta toistensa kanssa.

Vaalitulos ei kuitenkaan puhu kuin yhtä kieltä eli numeroita. Se ei siis ole mikään absoluuttinen totuus, millaisiin ei varsinkaan politiikassa päästä. Pääsemme vain poliittisen totuuden äärelle, joka tarkoittaa asioista keskustelemista, sopimista, erilaisten ja samansuuntaisten näkemyksien yhteensovittamista.

Tätä taas ovat ne hallitusneuvottelut, joiden tuloksia tuo teksti haluaa tavallaan jo etukäteen päivitellä. Ryhmien ja edustajien enemmistö sopii hallituksen kokoonpanosta ja henkilöiden paikoista, Pro Uusikaupunki ja SDP eivät tee tästä poikkeusta. Kuten sanottua sekä suurin puolue (SDP) ja eniten ääniä saanut henkilö (Heikki Wala) voivat ja heidän pitääkin sopia asioista yhdessä.

Vai mitä muuta vaihtoehtoa voidaan tarjota?

Teoria ja käytäntö eivät sovi koskaan kitkattomasti yhteen. Paikkajako ei ole vain matematiikkaa, vaan sen toteuttaminen vaatii tietysti myös poliittisia päätöksiä, joista neuvotellaan. Kukin ryhmä neuvottelee paitsi vaaleissa saaduista paikkamääristä käsin niin myös omien äänestäjiensä tahdon huomioiden.

Numerot eivät voi päättää ihmisten puolesta. Tämä ei ole realismia, ei ainakaan suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä. Lienee helppo ymmärtää, että kaikki puolueet eivät voi mitenkään istua hallituksessa samaan aikaan. Lisäksi on hyvä rakentaa hallitus niin, että asioista päästään yhteisymmärrykseen ja että politiikkaa voidaan tehdä yhdessä.

Siltikään ei pidä liioitella hallitusneuvottelujen merkitystä. Niissä sovitaan vasta kokoonpanoista, mutta ei varsinaisesti sitovasti politiikan tai joukkuepelin sisällöistä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton ryhmä voi ja haluaa tehdä yhteistyötä SDP:n kanssa yhteisiksi koetuissa asioissa, mutta pidätämme samalla itsellemme oikeuden itsenäisiin päätöksiin. Tulemme tekemään omanlaistamme politiikkaa yhteistyössä lähimpien liittolaistemme kanssa. Nyt vasta sovitaan pelisäännöistä eli siitä, ketkä pelaavat. Lopullisen pelin näkee sitten neljän vuoden mittaan.

Aina kun meille esitetään helppoja ratkaisuja tai päättömiä väitteitä, täytyy muistaa, että asiat eivät juuri koskaan ole mustavalkoisia eikä maailma ole matemaattinen taulukko. Siksi 1 + 1 ei aina ole vain 2, varsinkaan kun puhutaan politiikasta tai sosiaalisista suhteista.

Kyseisen mielipidekirjoituksen kohdalla pitää tehdä itsestään selvä yksinkertainen kysymys: Miksi luottamuspaikoista keskustellaan avoimesti kaikkien ryhmien kesken viikkokaupalla jos luottamustoimien jakaminen on helppoa? Luulen, että se ei ole niin helppoa kuin joku haluaa esittää.

Suhteellinen vaalitapa on aina hallitusneuvottelujen aloituspiste, niin tälläkin kertaa. Mutta kuten olen jo tehnyt selväksi, se ei voi olla niiden päätepiste, koska kaikki eivät hallitukseen mahdu. Olen ollut mukana Uudenkaupungin hallitusneuvotteluissa sen verran, että tiedän niiden lähteneen liikkeelle nimenomaan suhteellisuuskaavioista.

Sen jälkeen astuvat kuvioon ryhmät omine toivomuksineen ja vaatimuksineen, niiden sekä yleensä poliittisten päämäärien perusteella päästään sitten vasta tavalla tai toisella yhteisymmärrykseen hallituksen kokoonpanosta.

Antakaamme siis työrauha poliittisille ryhmille ja niiden hallitusneuvottelijoille. Ei ole syytä lietsoa puolitotuuksia tai hakea kostoa. Sen sijaan on syytä luottaa demokraattiseen neuvottelutapaan. Kaikille ryhmille voi antaa vain niin paljon siimaa tai tasapuolista kohtelua kuin ne ovat valmiit antamaan toisille poliittisille ryhmille.

Nimettömät yritykset puuttua paikallispolitiikkaan ovat vastuuttomia huutoja tyhjyyteen. Toivon todella, että halvan tempun takana ei ole kukaan uusikaupunkilainen poliitikko.

Sami Laaksonen

tuleva valtuutettu, valtiotieteiden tohtori, Vasemmistoliitto