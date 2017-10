Nyt tarvitaan avoimia sylejä ja sydämiä

Vuonna 2015 kodin ulkopuolella oli sijoitettuna 17 664 lasta ja nuorta. Huostaan otettuja tai kiireellisesti sijoitettuja heistä oli 10 501.

Kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista sijaisperheessä asuu 7 109. Tämä on 40 prosenttia kaikista sijoituksista, vaikka perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto jo vuonna 2012.

Raumalla huostaan otettuna on tällä hetkellä 82 lasta. Viiden vuoden aikana luku on noussut yli kymmenellä lapsella. Lähes 60 prosenttia sijoituksista on perhehoidossa ja muut joko ammatillisessa perhekodissa tai laitoshoidossa.

Huostaanottojen määrä on valtakunnallisesti katsottuna korkealla tasolla, eikä määrässä näy vähenemistä. Näin on myös Raumalla. Huostaanottoja tapahtuu täällä vuosittain 10–16 kappaletta.

Selvää nousua on sen sijaan lastensuojeluilmoitusten määrässä. Suuntaus on huolestuttava.

Yhden sijoitetun lapsen laitoshoito maksaa kunnalle keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Ammatillisen perhekotisijoituksen kustannukset ovat puolestaan keskimäärin 75 000 euroa vuodessa.

Sijaisperhehoidon kulut jäävät neljännekseen laitoshoidon kuluista, eli noin 25 000–30 000 euroon, vaikka huomioon otettaisiin kaikki sijoituksesta aiheutuvat kulut. Perhehoidon palkkioiden vähimmäismäärä nousi tämän vuoden alusta noin 784 euroon kuukaudessa. Lisäksi sijaisperheelle maksetaan muun muassa kulukorvauksia.

Lastensuojelun ja perhehoidon toimijoiden yhteinen tavoite on tarjota entistä useammalle oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevalle lapselle ja nuorelle mahdollisuus perhehoitoon. Valitettavan usein perhesijoitusta ei kuitenkaan voida tehdä, sillä sijaisperheitä ei ole riittävästi.

Raumankin seudulla uusia perheitä tarvitaan mukaan toimintaan jatkuvasti. Sijaisperheiden lisäksi myös tukiperhetoiminta kaipaa lisää perheitä.

Haku on auki nyt.