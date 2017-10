Oma koti kullan kallis

Asunto on useimmille ihmisille itsestäänselvyys, jonka tärkeyttä ei tulla ajatelleeksi. Kuitenkin ilman omaa asuntoa normaali elämä yhteiskunnassa on käytännössä mahdotonta. Oma asunto on yksityinen tila, jossa voi nukkua suojassa kylmältä ja sateelta sekä olla rauhassa ilman pelkoa tulla ryöstetyksi tai pahoinpidellyksi.

Asunnottomaksi jääneen täytyy pärjätä tilanteessa, jossa kaikki tai ainakin osa edellä mainituista mahdollisuuksista puuttuu. Ilman omaa asuntoa arkisten asioiden hoitaminen on vaikeampaa. Stressiä aiheuttaa epävarmuus tulevasta yösijasta ja se, kauanko asunnottomuus tulee jatkumaan. Lisäksi asunnoton voi hävetä tavallisesta poikkeavaa elämäntilannettaan.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 6 684 yksinelävää asunnotonta ja 325 asunnotonta perhettä. Yhteensä asunnottomia oli 7 450.

Raumalla asunnottomuusongelma ei ole määrällisesti suuri, se koskee 10–20 henkilöä. Olipa kyse kuinka pienestä joukosta tahansa, ketään ei voi jättää heitteille.

Raumalla asunnottomuus vaivaa erityisesti vaikeasti päihdeongelmaisia. Toivontalon ja Osmosen talon tukiasuntojen suljettua heiltä ovensa, tilanne on ollut ongelmallinen.

Ongelmaan on kaupungin taholta jo tartuttukin, sillä Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta näytti viime viikolla vihreää valoa päihdeongelmaisten tukiasuntolan rakentamiselle Sillanpielen toimintakeskuksen yhteyteen.

Yksilötasolla asunnottomuus on aina suuri tragedia, olivatpa syyt yhteiskunnallisesti mitkä tahansa.

Yksilötasolla asunnottomuuden riskitekijöitä ovat muun muassa vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muutokset elämäntilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle tai työttömäksi jääminen. Asioita, jotka voivat sattua kenen tahansa kohdalle.