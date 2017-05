Onko Rauma ajautumassa epävarmuuden aikaan ?

Rauman vahvuus on ollut kyky tehdä päätöksiä. Tätä on arvostettu ja kaupunkimme on saanut paljon myönteistä julkisuutta. Muualla liikkuessani olen keskusteluissa tuonut esille, että Raumalla kunnallispolitiikka on rakentavaa ja toimivaa. Mielestäni on tärkeää, että päätökset ovat ennakoitavissa. Tämä lisää luottamusta päätöksentekijöihin.

Raumalla on näyttöä siitä, että isoja ja vaikeita asioita on kyetty viemään maaliin, useimmiten selkeällä ja vakaalla enemmistöllä. Tämä on näkynyt erityisesti suurissa elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Rauman tulevaisuuden kannalta ne ovat olleet tärkeitä.

Selviytyäkseen kaupunkienkin on tänä päivänä kyettävä nopeisiin ja rohkeisiin päätöksiin. Yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden on voitava luottaa siihen, että päätöksiä myös syntyy. Asiat täytyy tietysti valmistella hyvin, mutta ne eivät saa jäädä junnaamaan byrokratian rattaisiin.

Viimeaikaiset uutiset kunnallisten luottamustehtävien täyttämisestä ovat olleet huolestuttavia. Huoleni ei liity luottamustehtävien jakoon sinänsä. Se on helposti tehtävissä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Sen sijaan pelkoni on, että Rauman kunnallispolitiikka on polarisoitumassa.

Meillä on paljon esimerkkejä kunnista, joissa päätöksenteko on perustunut kapeaan, usein myös satunnaiseen enemmistöön. Tästä on seurannut riitaa ja epävarmuutta. Asiat eivät ole edenneet. Toivon, että tämä ei ole Rauman tie.

Rauma on kerännyt mainetta ja luottamuspääomaa hyvin toimivalla ja ennakoitavissa olevalla päätöksentekokulttuurilla. Tätä perintöä ei ole varaa turmella. Rauma tarvitsee jatkossakin laajaa poliittista yhteistyötä, jossa Rauman ja raumalaisten etu asetetaan etusijalle.

Maakuntaneuvos