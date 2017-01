Onko Suomi autoverotuksensa vanki?

Siltä tuntuu, kun on seurannut keskustelua Anne Bernerin tekemän selvityksen jälkeen mm. teiden yhtiöittämisestä. Kyseessä oli mm. autojen verotus ostonjälkeisestä ajasta eteenpäin kontra nyt perittävä vero auton oston yhteydessä.

Tuntuu siltä, että siihen asiaan ei yksimielisyyttä löydy poliittisten päättäjien keskuudesta, eikä voikaan löytyä. Aina on joitain menettäjiä kyseisseä muutoksessa, samoin kuin on joitain hyötyjiä. Nyt kantona kaskessa olivat mm. tuhannet ja tuhannet vaihto-autot, joita makaa varastoissa ja joista vero on aikoinaan maksettu.

Samoin oli käydä uusien autojen autokaupan, joka seisahtui kohta kun uutinen veron muutoksesta tuli vain selvityksessä julkisuuteen. Helppoa ratkaisua ei ole olemassa ja voidaankin hyvin puhua Suomen olevan autoverotuksensa vanki.

Miten tästä vankeudesta vapautua, onkin jo kierullisempi juttu.

Itse uskoisin, että tämä veron muutos pitää tehdä pidemmällä, ehkä 10 vuoden ajalla. Ensimmäisenä vuotena pinennetään sitä 10 prosenttia ja tämä veloitetaan käyttömaksun mukaan. Samoin jäkimmäisenä vuotena 20 prosenttia ja niin edelleen.

Näin siirtyy verotus auton ostosta auton käyttöön 10 vuodessa ja samoin vaihtoautokauppa ei halvaannu kertaheitolla.

Helppoa ratkaisua ei verotuksen muutokseen ole, mutta tämän kaltainen saattaisi olla yksi vaihtoehto verotuksen muutokseen.

Rauno Jokiniemi