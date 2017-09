Onneton Venezuela

Venezuelan tapahtumat viime vuosilta ovat surullinen kertomus siitä, kuinka orastava demokratia ja rikas talous voidaan tuhota.

Näin käy, kun kansalla on huonoa herraonnea, Venezuelassa jopa kaksi kertaa peräkkäin.

Mitä tapahtuukaan, kun vallasta juopuneet valtionjohtajat yrittävät risteyttää omatekoista sosialismia, huonoa nationalismia ja poliittista populismia? Näinkin saadaan maa ja sen hallinto kaaostilaan.

Venezuelassa on nyt politiikka umpisolmussa ja talous raunioitumassa. Poliittiset toimijat yrittävät mitätöidä toisiaan.

Kansansuosiota menettänyt presidentti pyrkii kaikin keinoin pysymään vallassa. Hän yrittää vesittää parlamentin päätöksiä omavaltaisin keinoin, jopa oikeuslaitoksen avulla.

Alaltaan kolme kertaa Suomea suurempi ja väkimäärältään lähes 30 miljoonan Venezuela on luonnonvaroiltaan rikas maa.

Sillä on suurimmat tunnetut raakaöljyvarannot. Öljytuotteiden viennissä se on suurimpia maailmassa. Vientituloista yli 90 prosenttia on saatu niistä. Muitakin luonnonrikkauksia on runsaasti.

Venezuela on puhutteleva esimerkki runsaitten öljyvarojen kirouksesta. Kun hyvinä aikoina öljyrahaa tulvii ovista ja ikkunoista, muun talouden kehittäminen unohdetaan.

Tällaisen kymmenvuotiskauden venezuelalaiset kokivat viimeksi 1999 – 2008.

Tuolloin Venezuelan johtajaksi oli noussut Hugo Chavez, omanlaisensa vallankumouksellinen. Hän visioi maalleen tulevaisuuden, jossa vaalittaisiin sosialismia ja nationalismia hänen malliinsa.

Karismaattisena johtajana hän onnistui myymään uudet aatteensa kansalle niin hyvin, että hän sosialistipuolueineen voitti kaikki valtiolliset vaalit kuolemaansa 2013 asti.

Kansan kannatus ostettiin öljyrahoilla. Niillä hänen hallituksensa vähensi miljoonien köyhyyttä ja jakoi runsauden sarvesta muillekin monenlaisia sosiaalisia ja taloudellisia etuja.

Niitä saivat jopa aatetoverit ulkomailla, etenkin Kuubassa. Chavez ihaili Kuuban johtajaa Fidel Castroa esikuvanaan samoin kuin historiallista Simon Bolivaria, eteläisen Amerikan kuuluisinta vallankumousjohtajaa kahdensadan vuoden takaa.

Yksinvaltaa tavoitellut Chavez alkoi kaventaa demokratiaa maassaan.

Perustuslakia muutettiin hänen valtakausiensa jatkamiseksi. Lehdistönvapautta rajoitettiin lakkauttamalla kymmeniä joukkoviestimiä. Äänekkäimpiä opposition aktivisteja pidätettiin ja vangittiin.

Ennen syöpään menehtymistään Chavez suositteli seuraajakseen puoluetoveriaan Nicolas Maduroa, entistä bussikuskia. Tämä sai edeltäjältään huonon poliittisen ja taloudellisen perinnön.

Aineellisen hyvän jakaminen kansalle oli ehtynyt, kun öljytulot ovat vähentyneet alle puoleen entisestään.

Miljoonista sosialistihallituksen kannattajista tuli sen vastustajia niin, että vuoden 2015 parlamenttivaaleissa oppositio voitti. Siitä lähtien presidentti ja parlamentti ovat olleet tiukasti vastakkain lähes kaikessa.

Huonot välit huipentuivat hiljattain siihen, että Maduro valitutti harvenneella tukijoukollaan ”kansankokouksen” edustajat korvaamaan parlamentin toimintaa.

Hän valtuutti kokousedustajat jopa työstämään maalle uutta presidenttivaltaista perustuslakia.

Ei siis ole ollut venezuelalaisilla herraonnea.

Heiltä puuttuu nyt kunnon johtajien lisäksi työtä, ruokaa, rahaa, lääkkeitä, muita perushyödykkeitä, jopa hammastahnaa – ja visio paremmasta tulevaisuudesta.

Kirjoittaja on emeritus-diplomaatti