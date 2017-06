Ortopedi Juha Kalliokoskelle Rauman aluesairaalasta

Otitte kantaa (LS 28.5.) sosiaali- ja terveyslautakunnan viimeviikkoiseen äänestyspäätökseen Rauman aluesairaalan erikoissairaanhoidon kilpailuttamisesta. Kommentissa ei ollut mitään väärää, mutta aika yksipuolisesti kirjoitus lähestyi aihetta ortopedian näkökulmasta. Siksi saattaa olla syytä tuoda esiin muitakin näkökulmia.

Rauman kaupunginvaltuusto on viime vuonna päätöksellään sitoutunut siihen, että sosiaali- ja terveysuudistusta valmistellaan yhdessä maakunnan muiden kuntien kanssa. Eri työryhmien työssä on lähdetty siitä, että kunnissa erikseen esille tulevat isommat hankkeet tuotaisiin esille asianmukaisissa SataSoten ryhmissä eli lähinnä tässä tapauksessa johtoryhmässä ja ohjausryhmässä.

Jostain syystä kilpailutuksesta haettiin ratkaisua raumalaisilta sote-päättäjiltä viime viikon tiistaina ennen kuin asia tuli saman päivän iltana esille ensimmäistä kertaa Satasoten johtoryhmässä. Pidämme hyvänä sitä, että asiassa otettiin lyhyt aikalisä ja lautakunta päätti pyytää asiasta toisaalta johtoryhmän ja sairaanhoitopiirin ja toisaalta hankkeen lainmukaisuuden varmistamiseksi myös sosiaali- ja terveysministeriön lausunnot.

Aluesairaalan omistava kiinteistöyhtiö on sairaanhoitopiirin täysin omistama. Aluesairaala on siirtymässä kiinteistönä valtakunnallisen Maakuntien tilayhtiön haltuun. Tämä yhtiö puolestaan vuokraa tilan vuoden 2019 alussa (mikäli valmistelu saadaan maaliin) maakunnalliselle sote-liikelaitokselle. Jos tila vuokrataan jollekin toiselle toimijalle, siitä ei päätä Rauma vaan Maakuntien tilayhtiö. Tällaiset asiat pitää varmistaa ennen kuin ehdotettuja kokeiluja voi aluesairaalan tiloissa lähteä kilpailuttamaan.

Sairaanhoitopiirin kanssa puolestaan on keskusteltava etukäteen siitä, mitä palveluja se aikoo Raumalla säilyttää, mikäli yksityinen taho alkaa harjoittaa leikkaustoimintaa ja muita erikoissairaanhoidon palveluja sairaalan tiloissa. Säilyvätkö laboratorio- ja kuvantamispalvelut Raumalla SataDiagin toimintana, miten käy dialyysi-hoidon säilymisen osalta Raumalla jne.

Nämä eivät ole pikkukysymyksiä, vaan oleellinen osa kilpailutusta koskevaa keskustelua. Siksi sairaanhoitopiirin kannan on oltava selvillä ennen kilpailutusta. Ainakin tällä hetkellä kanta on selkeästi kielteinen. Lienee syytä myös kuunnella, miten sairaanhoitopiiri on ajatellut aluesairaalassa tapahtuvia toimintojaan kehittää.

Uskomme että jokainen raumalainen poliittinen päättäjä haluaisi säilyttää aluesairaalan nykyiset palvelut ja jopa lisätä tarjontaa. Maamme hallitus on kuitenkin viemässä läpi käsittämättömällä kiireellä suurta sarjaa lakimuutoksia, jotka muuttavat yhteiskuntamme rakennetta ennennäkemättömän paljon ja ilmeisen pysyvästi.

Tässä ruljanssissa kunnilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla mukana omalta osaltaan toteuttamassa niin maakuntauudistusta kuin sosiaali- ja terveyspalvelujenkin uudistamista. Ns. Terveystalo-case on raumalainen erillishanke, jonka tarkoitusperät ovat oikeat. Sen läpiviemisen on kuitenkin mielestämme tapahduttava käsi kädessä lainsäädännöllisten maakuntia koskevien toimien kanssa.

SataSoten johtoryhmän vpj.

Rauman sote-ltk:n pj.