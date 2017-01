Orwellin meininkiä

Rupeaa olemaan tämä ihmisten valvonta jo Orwellin tasoa. Kaikesta tehdään lakeja ja omaan järkeen ei luoteta kohta missään.

Parveke- ja autotupakointi ovat hyviä esimerkkejä. Jos joku on niin tyhmä, että tupakoi lapsi autossa, niin sille ei kukaan mahda yhtään mitään, eikä sitä laki pysty estämään. Vastaavat myrkyt saa jokainen, joka ajaa ruuhkassa ja imee sisäänsä edellä ajavan pakokaasut. Miksei kielletä autolla ajamasta lasten kanssa?

Autojen verotusta ollaan muuttamassa johonkin kummalliseen valvontaan, kun bensavero on kautta aikain toiminut hyvin. Mitä enemmän ajat tai miten bensarosvolla autolla, sitä enemmän maksat, että on simppeliä.

Sitten on kehitteillä ”musta laatikko” joka rekisteröi kaikki tiedot. Siitä suora ilmoitus valvontakeskukseen jokaisesta rikkeestä ja ylinopeudesta, niin muut verot voidaan lakkauttaa, koska sakkoja tulee monta päivässä jokaiselle autoilijalle. Kunnes parissa viikossa jokaisen rikoslista on niin suuri, että kortti menee hyllylle.

Huvittava yksityiskohta on myös se, että ammattiautoilijoiden ajoja valvoo laite, joka pakottaa pitämään 4,5 tunnin jälkeen 45 minuutin tauon ja ajaa saa vain 9 tuntia päivässä. Muuten seuraa huimat rapsut. Sen sijaan tavallinen amatööri saa ajaa vaikka 12 tuntia Lappiin tai mummon luo yhtä soittoa ilman mitään rajoitusta.

Yksi hulluimmista on myös se, että valtion maantien laidoilta ei saa kerätä roskia omin päin, vaan paikalla pitää olla henkilö, joka on käynyt tieturvakurssin ja on siitä sertifikaatti! Se on yhtä huvittavaa kuin, että ei saa keittää koulun keittolassa kahvia eläkeläiskerholle ilman hygieniapassia.

Vieläkö joku keksii jotakin vielä hullumpia juttuja?