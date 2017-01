Ottiko Juha Sipilä tietoisen riskin?

Pääministeri Juha Sipilälle (kesk) on Intian vienninedistämismatkasta ryhdytty jo eräissä julkaisuissa kirjoittelemaan puhtaita papereita. Niissä on todettu, että kohussa kyse on vain Sipilään kohdistetusta ajojahdista. Kohun siemen ei kuitenkaan ole mihinkään poistunut.

Ministerinä Sipilä vastaa valtion omistajaohjauksesta. Kohu syntyi sitä, kun valtion omistajaohjaukseen kuuluva Fortum pelasti konkurssin partaalle ajautuneen oululaisyhtiön, joka on Sipilän lasten osittaisessa omistuksessa. Samainen yhtiö oli Sipilän mukana Intiassa, josta yhtiö sai tilauksen.

Herääkin kysymys, että yritetäänkö nyt julkisuuden voimalla madalluttaa esteellisyyssäännön ehdottomuutta? Se kyllä saattaisi johtaa siihen, että julkisen vallan käyttäjät voisivat seuraamuksitta järjestellä tukia myös sukulaistensa yksityisiin bisneksiin.

Ottikohan Sipilä tietoisen riskin seuraamuksista välittämättä? Sipilä kirjasi hallituksessa valtion omistajaohjaussalkun haltuunsa, ja eikä hän siitä luovu. Sipilä vihjasi jo viime vaalikampanjassaan ottavansa valtion omaisuutta bisneskäyttöön. Se taisi mennä äänestäjiltäkin ohi korvien.

Aiemmin Sipilän joutui samasta syystä myrskyn silmään, kun hänen johdollaan hallitus myönsi Sotkamon Talvivaaran kaivosta pyörittävälle Terrafamille aiemman 800 miljoonan euron lisäksi 100 miljoonaa euroa. Tukipäätöksen yhteydessä paljastui, että Sipilän lasten ja sukulaisten omista konepajayhtiö toimittaa kaivokselle laitteita. Tästä syntynyttä esteellisyyskysymystä selvittävät nyt oikeusviranomaiset. Asiasta on tehty toistakymmentä kantelua.

Jos Sipilä todetaan jääviksi, niin tuskin kuitenkaan kaivoksen tukipäätöksiä ja laitehankintoja peruttaisiin.