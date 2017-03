Paikalliset teemat pitää kaivaa esiin

Kuntavaalien ennakkoäänestykseen on tänään 10 päivää aikaa. Toistaiseksi Rauman seudulla on kampanjoitu tavanomaiseen tapaan: vaalitelttoja on torilla ja lehdessä on normaalia enemmän mielipidekirjoituksia.

Varsinaisiin teemoihin ei vielä ole päästy sen syvemmin kiinni. On kuin ehdokkaat yhä odottaisivat todellista lähtölaukausta.

Kenties se pamahtaa lähempänä ennakkoäänestystä ja ehdokaspaneelien myötä.

Äänestäjän kannattaa vahtia, että paikallisissa vaaleissa korostuvat paikalliset teemat. Suomalaiset kunnat ovat keskenään kovin erilaisia, ja tämän voi havaita jo kukin oman talousalueensa sisällä.

Siksi jokaisella kunnalla pitäisi olla myös omat aiheensa, joista kuntalaiset voivat tentata ehdokkaitaan edes kerran neljässä vuodessa.

Nyt olisi aika puhua muun muassa kouluista, päiväkodeista, kaavoituksesta ja kuntien elinkeinopolitiikasta.

Raumalla ilmiselväksi teemaksi sopisi esimerkiksi kouluverkon ja kaavoituksen välinen suhde. Kaupungin pohjoisosissa koulut pullistelevat, joten onko oikea suunta tarjota lisää asuinpaikkoja nimenomaan sinne? Entä ongelmakiinteistöt?

Eurajoella on omat teemansa. Kuntatalouden kanssa ei ole mahdotonta painimista, mutta toisaalta kuntaliitos Luvian kanssa on vielä tuore. Tapetille voisi nostaa, missä suhteessa uudessa kunnassa panostetaan kanta-Eurajokeen ja liitos-Luviaan. Pyhärannan ongelmat ovat sen sijaan taloudellista laatua. Verotus on kautta linjan varsin kireä, mutta uudistua ja kehittyä pitäisi.

Valtakunnan politiikkaa ei pidä päästää hallitsemaan kuntavaaleja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysuudistusta eivät paikallispäättäjät ratko. Tuo kamppailu on hallituksen ja opposition välinen.

Soten maanlaajuisesta toteuttamismuodosta kiistely vie kuntatason vaalipaneeleissa suotta aikaa ja siirtää huomiota pois kunkin kunnan omista kysymyksistä. Niistä, joihin äänestäjä voi nimenomaan näissä vaaleissa vaikuttaa.