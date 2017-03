Palkkoja pitäisi pudottaa 10–15 prosenttia

Veli-Matti Mattilan näkemys palkka-alesta (LS 14.3.) on osittain oikea. Sen suurin vika on siinä, että se tulee ainakin viisi vuotta liian myöhään.

Meillä on poljettu jo riittävän kauan lähes paikallaan ja vasta pari vuotta on nousua ollut havaittavissa. Tämä nousu ei ole kuitenkaan juurikaan näkynyt työttömyyden laskuna maassamme.

Jos meillä aiotaan saada työllisyys nousemaan 72 prosenttiin työvoimasta, niin sen eteen pitäisi jotain tehdä. Ja se on ainoa keino, mikä siihen voisi auttaa, on pudottaa palkkoja 10–15 prosenttia. Olen tätä samaa sanonut jo ainakin viisi vuotta: meillä ei ole muuta keinoa.

Meillä kaikilla työelämässäkin vielä olevilla on vielä hyvin muistissa 90-luvulla tehdyt devalvaatiot, joita tehtiin kaksikin perä jälkeen. Kymmenen vuoden kuluttua se oli jo unohdettu ja palkat kasvoi paljon yli tuottavuuden. Kunnes tuli pää vetävän käteen ja tästä oli merkkinä laivatilaus, mikä Turusta meni Ranskaan.

Silloin olisi jo pitänyt palkkoja laskea heti, mutta sitä ei tehty.

Siksi meidän työttömyysluvut ovat edelleen lähellä 10 prosenttia, kun se luku pitäisi olla alle viiden prosentin. Siellä se pysyykin, jos järkeä ei oteta käteen ja pyritä työllistämään ihmisiä alemmilla palkoilla, mitä Mattilakin sanoo.

Rauno Jokiniemi