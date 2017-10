Pankkimurrokseen lisää vauhtia

Finanssiala tulee kokemaan historiansa suurimman transformaation.

Niin sanottiin suurin kirjaimin taustamateriaalin painetussa otsikossa, kun Nordea perusteli (LS 4.10.2016) miksei käteistä rahaa saa enää nostettua konttorista Raumalla.

Se oli yksi pieni – joskin joillekin asiakkaille tärkeä – askel suuressa maailmanlaajuisessa muutoksessa.

Keskeisin muutosvoima on digitalisaatio. Se muuttaa asiakkaiden odotuksia ja tuo uusia kilpailijoita finanssialalle.

Nordeakin on satsannut lujasti digipalveluihin. Pelkästään uudelle pankkijärjestelmälle kertyi hintaa miljardi euroa.

Digi on pakko saada erinomaiseen kuntoon, sillä markkinoille on tulossa uusia Applen ja Googlen kaltaisia isoja toimijoita ja uusia ketteriä pelaajia, jotka pyrkivät kuorimaan kermaa, sanoi Nordean henkilöasiakasalueen varajohtaja Tero Seikkula.

Tällä viikolla Nordea toi Suomeen Apple Pay -maksupalvelun. Sitä voi käyttää maksamiseen lähimaksupäätteissä, verkkokaupoissa ja sovelluksissa. Applen iPhone-puhelimilla, tietenkin.

Tämäkin on pieni, mutta mahdollisesti merkittävä, askel digitalisaation tiellä.

Apple Pay on kova kilpailija pankin omalle maksusovellukselle. Se vienee pankilta tuloja, mutta ainakin teoriassa Applen kanssa on fiksua olla kimpassa. Applella on Suomessa toista miljoonaa asiakasta, joista monet ovat hyvin merkkiuskollisia. Jotkut jopa merkkiuskovaisia.

Muut pankit seuraavat taatusti tarkasti tätä keisiä.

Ensi vuonna muutos saa lisää vauhtia. Euroopan unionin uusi maksupalveludirektiivi pakottaa pankit avaamaan muille yrityksille pääsyn asiakkaidensa pankkitileille. Pankilta ei tarvitse kysyä. Riittää, kun asiakas antaa luvan.

Osa pankkipalveluista automatisoituu. Pankit uskovat olevansa jatkossakin vahvoilla vaativammassa neuvonnassa.

Suomen ja suomalaisten etu olisi, että pankit pärjäisivät kovassa kisassa. Globaalit jätit eivät Suomessa paljon työllistä. Saati maksa veroja.