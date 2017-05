Persujen puolesta EU:ssa pysytään

Valitaan perussuomalaisten johtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa sitten pääehdokkaista Jussi Halla-aho tai Sampo Terho, Suomi pysyy Euroopan unionin jäsenenä.

Euroopan parlamentin jäsen Jussi Halla-aho ja ministeri Sampo Terho käyttävät EU:ta jatkossakin vain poliittisesti hyväkseen. Näin johtajuudesta luopuvan Timo Soinin luoma kansalaisia hämäävä EU- linja jatkuu siitä huolimatta johtaako Jyväskylän kokouksen jälkeen puoluetta Halla-aho vai Terho.

Suomessa EU-kriittisyyskään ei yksin ole perussuomalaisten hyve, kuten julkisuudessa mainostetaan. Sitä harrastetaan laajemminkin aina korkeinta poliittista johtoamme myöten. Poliittista intohimoistakin kumpuava EU-arvostelumme osuu samalla omaan nilkkaamme.

Suomi on EU:n toiminnoista yhtä lailla vastuussa kuin muutkin jäsenmaat. Sekin on jo koettu ja nähty, ettei EU:n arvostus ja toiminnat ole kriittisyydellä mässäilemällä parantuneet. EU on juuri sellainen, kun jäsenmaat haluavat järjestön olevan.

Perussuomalaisten johtoon pyrkiviä pääehdokkaita ei erota enää maahanmuuttopolitiikkakaan. Ehdokkaiden Ylen TV-väittelyssä Terho julistautui Halla-ahon linjalle. Kumpikin laittaisi Suomeen tulleet maahanmuuttajat heti telkien taakse, eli turvasäilöön odottamaan päätöstä.

Kun Suomessa käydään pääasiassa kielteistä maamuuttokeskustelua, niin samaan aikaan Suomen kansalaisia muuttaa Suomesta ulkomaille noin 8000 – 10 000 vuosittain. Suomesta viime vuonna muutti ulkomaille lähes 10 000 ihmistä. Heilläkin on Suomesta poismuuttoon jokin syy.

Pentti Välimaa