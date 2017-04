Pikavippien saantia syytä tiukentaa

Oikeusministeriössä harkitaan parhaillaan pikaluottosäätelyn tiukentamista.

Nykyisellään alle 2 000 euron vippien korkokatto on 50 prosenttia. Nyt pohditaan mahdollisuutta asettaa korkokatto isommille luotoille.

Ministeriössä mahdollisena kattona pidetään 30 prosenttia.

Pikavipit ovat monelle ahdinkoon joutuneelle vaikeuksien alkulähde.

Pikaluotto on aina kallista rahaa, vaikka sen tarjoajat toisenlaisen vaikutelman antaisivatkin ja vaikka takaisinmaksuaika olisi lyhytkin.

Valvonnan kiristyttyä pikaluottoja antavat yritykset ovat kirjoittaneet lainaehtonsa selkeiksi huolelliselle lukijalle, mutta valitettavan usein kipeässä rahan tarpeessa oleva ei kaikkea pienellä painettua jaksa selata läpi.

Vaikeudet kasaantuvat, kun maksusuunnitelmat menevät uusiksi. Samalla takaisin maksettavat summat nousevat aivan toisiin lukemiin kuin alkuperäinen vippi olikaan.

Vaikka jokainen lainanottaja on tekemisistään itse vastuussa, on selvää, että yhteiskunnan on tehtävä ratkaisuja asiakkaiden ja heidän läheistensä suojelemiseksi.

Maksuhäiriömerkintöjä on ennätysmäärä ja kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt. Viime vuoden lopussa Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriöisiä henkilöitä oli 373 100.

Monet hakevat uutta luottoa entisten maksamiseen ja kierre on valmis.

Yhdeksi lääkkeeksi on esitetty positiivista luottorekisteriä nykyisen maksuhäiriöistä kertovan negatiivisen luottorekisterin sijaan. Pankit ovat vastustavalla kannalla.

Positiivinen luottorekisteri voisi alentaa lainojen hintoja, kun asiakkaiden maksukyky olisi paremmin selvillä.

Apua on haettu naapurimaiden malleista. Tanskassa lyhyillä vipeillä on pakollinen 48 tunnin mietintäaika. Humalan haihduttua voi lainantarvekin olla unohtunut.

Ruotsissa perätään korkokaton lisäksi kustannuskattoa. Kokonaiskulut eivät saisi ylittää 100 prosenttia luoton määrästä. Tämä estäisi nykylain kiertäjiä.