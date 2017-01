Poikkeuksellinen ulostulo telakasta

Rauman kaupungin johto käytti poikkeuksellista keinoa vastatessaan mielipideosastolla (LS 18.1.) yksityishenkilön kirjoitukseen kaupungin telakkainvestoinneista.

Kaupunginhallituksen nimissä jätetty kirjoitus taustoitti nykytilanteeseen johtanutta lähihistoriaa, kertasi eri tahojen tekemiä euromääräisiä toimenpiteitä – ja oikoi esitettyä virheellistä tietoa.

Kirjoitus oli todennäköisesti suunnattu monelle muullekin kuin vain yhdelle huolestuneelle kansalaiselle.

Telakalle tehdyistä investointimääristä on kuulunut muualtakin outoa kuhinaa ja mutinaa. Epätietoisuutta ja -luuloisuutta on tietyissä piireissä liikkeellä.

Kaupungin väitetään syytäneen liikaa rahaa liialla riskillä ja liian pienillä tuotoilla telakkaan. Tähän kaupunginhallituksen kirjoituksessa tartuttiin.

Ydinviesti oli, että kaupungin rahoilla on toden totta ostettu 18,1 miljoonalla eurolla telakan maat, laitteet ja rakennukset.

Vastineeksi eli tuotokseen kaupunki ei odota juuri muuta kuin työpaikkoja asukkailleen, jotka sitten maksavat verotuloja ja ostavat tavaroita ja palveluita kaupungista.

”Bisnestä ei olla tekemässä. Meidän tuottomme tulee työpaikoista ja ihmisten ja yritysten maksamista veroista”, lausui kaupunginjohtaja Kari Koski jo telakkakauppoja julkistettaessa (LS 22.1.2014).

Kaikki muu raha, mitä telakan alueelle on investoitu, on tullut muualta kuin yhteisistä verovaroista. Telakan puitteita ylläpitävä kiinteistöyhtiö on myynyt omaisuutta ja kerännyt vuokratuloa alueen yrityksiltä.

Tämä ero on hyvä tehdä näkyväksi jatkossakin, jotta ei jää käsitystä, että veronmaksajan piikki on rannassa auki.

Kaupungin telakkaostosta on jo kolme vuotta aikaa. Kenties aika on saanut unohtamaan, että alun alkaenkin juuri työpaikat olivat päätavoite. Siinä tunnutaan myös onnistuneen. Alueella on yli 500 suoraa työpaikkaa ja satoja välillisiä vielä päälle.