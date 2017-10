Politiikan tuulet kääntyvät äkkiä

Helsingin Sanomien viime viikolla julkaiseman gallupin tärkeimpänä uutisena on pidetty sitä, että päähallituspuolueiden käyrät kulkevat eri suuntaan.

Pääministeripuolue keskusta on menettänyt rajusti kannatustaan. Keskusta on pudonnut neljänneksi puoluerankingissa. Kokoomuksen ja demarien lisäksi myös vihreät on kiilannut edelle.

Hallituskumppani kokoomus sen sijaan on tasaisesti nostanut suosiotaan. Kokoomuksen kannatus on korkeimmillaan tällä vaalikaudella. Puolue on nyt selvässä johdossa.

Hallitusvastuu painaa aina, mutta keskustan alamäki näyttää harvinaisen jyrkältä. Syitä siihen pohditaan päivän lehden uutissivuilla.

Kun kehitystä tarkastelee vähän pidemmällä aikajaksolla, iso kuva muuttuu.

Viitisen vuotta sitten kokoomuksen kannatus oli samalla tasolla kuin nyt. Välillä jopa korkeammalla.

Vastaavasti keskustan kannatus oli silloin suunnilleen nykyisellä tasolla – ja heikoimmillaan se sukelsi reilusti alle 15 prosenttiin.

Kolmannen perinteisen suuren puolueen sdp:n suosio oli kutakuinkin tämän päivän lukemissa.

Vuoden 2012 tilanteeseen nähden Suomen puoluekartan suurimmat muutokset ovatkin perussuomalaisten silloisen huippukannatuksen sulaminen puoleen ja vihreiden kannatuksen kasvaminen.

Nyt näyttäisi selvältä, että seuraava hallitus muodostetaan kokoomuksen johdolla.

Selvää se ei missään nimessä kuitenkaan ole. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on puolitoista vuotta, mikä on nykypolitiikassa pitkä aika.

Tämän vuosikymmenen megatrendi politiikassa on puoluekannatuksen jyrkkä heilahtelu. Kynnys vaihtaa ja kokeilla on madaltunut. Joillekin äänestäjille ehdokkaan henkilö on paljon tärkeämpi kuin puolue.

Ajan ilmiö on sekin, että monissa maissa uusi puolue tai ryhmä on nopeasti kasvattanut kannatustaan.

Tämä nähtiin viimeksi Tshekin eduskuntavaaleissa. Miljardööri Andrej Bebisin vain kuusi vuotta sitten perustama keskusta-oikeistolainen puolue sai ylivoimainen voiton.