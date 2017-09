Pressaehdokkaat luokiteltu eri kasteihin

Presidentinvaalikampanjointi on julkisuudessa jo aloitettu, vaikkei kaikkia ehdokkaita ole vielä virallisesti nimettykään.

Politiikkaahan tehdään pääasiassa median kautta julkisuudessa.

Media itsekin on yksi poliittinen toimija ja vaikuttaja. Media on poliittisesti aina jonkun asian puolesta tai sitä vastaan. Media on taitava niin politiikkojen kuin puolueiden hissiliikkeen vauhdittaja. Media teettää myös poliittisena palvelunaan mielipidemittauksia.

Media on nytkin mukana tekemässä presidenttiä.

Tämä tuskin on jäänyt huonommaltakaan medialukutaitoiselta huomaamatta, kuten ei sekään, että julki tulleita presidenttiehdokkaita on luokiteltu eri kasteihin.

On luonnollista, että median näkökulmasta istuva presidentti Sauli Niinistö on kokoomustaustastaankin johtuen nostettu ylempään kastiin.

Nyt jo kuulostaa pettymykseltä, jos Niinistö ei saa jatkopestiä heti ensimmäisellä kierroksel-la.

Niinistön valinnan varmistamisesta lienee kyse, kun mahdolliselle toiselle kierrokselle on julkisuudessa hänen vastaehdokkaakseen tarjoiltu perussuomalaista Laura Huhtasaarta, joka tunnetaan äärioikeistolaisista mielipiteistään.

Hänen meriitteihinsä kuuluu maahanmuuton ja EU:n vastustaminen.

Tähän kuviopeliin ei julkisuudessa ole mahdutettu muita ehdokkaita, vaikka heidän joukossaan on muun muassa entinen pääministeri ja muita aiempia ministereinä.

Julkisen vähättelyn kohteeksi joutuneet ehdokkaat on lytätty alakastiin, ikään heistä yhdelläkään ei olisi mitään mahdollisuuksia yltää edes toiselle kierrokselle.