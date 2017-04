Puheet ja teot pitää olla sopusoinnussa

Lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista vastustanut kanta hävisi Rauman KH:ssa äänin 6–5. Valtuustossa äänestys oli vieläkin niukempi, 26–25 rajaamisen puolesta. Lasten oikeuksien puolesta valtuustossa oli vasemmiston lisäksi hajaääniä vihreistä, sitoutumattomista ja kristillisistä. Päävastuun rajaamisesta saavat kantaa kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta sekä osa kristillisistä ja sitoutumattomista!

Suomen hallitus ajoi viime vuoden loppupuolella läpi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisen. Kunnat ovat elokuun alusta voineet päättää rajata varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Rajaus koskee siis perheitä, joissa toinen vanhempi on esimerkiksi työtön tai kotona hoitovapaalla.

Harva hallituksen linjaus hankaloittaa näin suoraan ihmisten arkielämää, perhe-elämän pyörittämistä sekä työnhakua ja keikkatöiden tekemistä. Rajaus on joustamaton eikä vastaa perheiden ja lasten todellisia tarpeita. Perheet osaavat itse parhaiten arvioida, mikä varhaiskasvatuksen muoto ja pituus sen elämäntilanteeseen sopii. Kaikille perheille on taattava oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Vasemmistoliiton mielestä päivähoito-oikeuden rajaaminen on lapsen edun vastainen, oikeutta rajaamalla me asetamme lapset eriarvoiseen ja vaikeaan tilanteeseen. Samoin terveydenhuollon asiakasmaksujen korotus on huono ratkaisu. Päätös mahdollistaa, että terveyserot Suomessa edelleen kasvavat.

Hyvinvointiyhteiskunnan pitää huolehtia yhteiskunnan vähäosaisimmista, terveydenhuoltoon pitää päästä helpommin. Vähävaraisimpienkin pitää voida hoitaa terveyttään ja säilyttää elinvoimansa. Terveydenhuollon pitäisi pitkällä tähtäimellä olla kokonaan ilmaista.

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat ovat sitoutuneet toimimaan siten, että terveyskeskusmaksut poistetaan ja että lasten subjektiivinen päivähoito-oikeuden rajaus poistetaan.

Kuntavaaliehdokas (vas.), Rauma