Puhelin, jolla ei puhuta

Oi aikoja, oi tapoja.

Kerroin omille teini-ikäisille lapsilleni, miten omat vanhempani kutsuivat minua ja veljeäni syömään tai iltatoimiin, meidän ollessamme lapsia. Aikana jolloin ei todellakaan ollut kännyköitä, ei edes NMT-versiota, Facebookia tai mitään muuta sosiaalisen median kanavaa.

Tuolloin parhaana viestintävälineenä toimi äidin tai isän äänijänteet.

Perheemme asui rinnetalossa, jonka parvekkeelta vanhempani huusivat kurkut suorina milloin syömään, läksyjä tekemään tai iltatoimiin.

Kutsuhuutokäytäntöä toteutti naapurustossa moni muukin vanhempi. Me kaikki lapset olimme tottuneet siihen, että ilmassa raikui vähän väliä eri nimiä. Ihmeen tehokasta tuo huutaminen ja huhuilu olivat, sillä vain harvoin äiti tai isä joutui lähtemään etsimään jälkikasvuaan ympäri pitäjää.

Lapseni katsoivat minua hiljaisuuden vallitessa. Vihdoin toinen heistä totesi, ”olisin kyllä kuollut häpeästä”. No, silloin ei kuoltu. Se oli ajan tapa. Silloin lapset painoivat pitkin pihoja, metsiä ja kylänraitteja. Leikkimiseen käytetty reviiri oli paljon omaa pihaa laajempi.

Tämän päivän lapsilla on kaikki mahdolliset tekniset välineet ja vempaimet mutta siitä huolimatta erityisesti teini-ikäisiä on äärettömän vaikea tavoittaa.

Samaan aikaan puhutaan paljon siitä, ettemme hallitse kovin hyvin some- tai kännykkäetikettiä. Sometetaan milloin halutaan ja puhelimeen vastataan tarvittaessa vaikka kirkossa. Mikään ei tunnu olevan kännykkävapaata aluetta tai aikaa.

Teinit sen sijaan tuntuvat hallitsevan puhelimeen vastaamisen priorisoinnin suorastaan loistavasti. Yrittipä äiti sitten tavoitella lastaan mihin tahansa kellonaikaan, ei tunnu lapsi olevan kännykän äärellä. Vastausta ei kuulu. Lieneekö hän sitten lukemassa läksyjään tai siivoamassa huonettaan?

Tämä äiti ei voi ymmärtää, miten siihen luuriin on niin vaikea vastata, vaikka se on konkreettisesti kasvanut lapsosen käteen kiinni. Ongelman täytyy olla siinä, etteivät nämä piltit enää tiedä, mikä puhelin oikeasti on. Se ei ole eri somekanavien alusta, vaan oikea laite, jolla voi soittaa äänipuhelun toiselle ihmiselle. Kun tuo samainen puhelin päästää äänen eli soi, pitäisi siihen mahdollisuuksien mukaan myös vastata, edes kerran päivässä.

Uskoakseni en ole ainoa vanhempi, joka repii välillä tukkaansa, kun jälkikasvua ei tavoita, vaikka kaikkien some-kanavien paikallaolomerkit palavat vihreinä!

Yksi yleisimmistä selityksistä vastaamattomuuteen on se, että äidille vastaaminen kaveriporukassa on sairaan noloa. Miten se voi olla noloa? Miten kaverit voivat tietää, kuka soittaja on? Vai onko puhelimen soiminen yleisesti ottaen noloa? Näin täytyy olla, sillä eihän teinien puhelimet muuten olisi aina äänettöminä.

Teinien mielestä puhelimeen vastaamisen lisäksi noloa on se, miten äiti tekstailee yhdellä sormella, kahden peukalon sijaan. Puhelimessa ei myöskään saisi nauraa, eikä puhelu saisi koskaan kestää muutamaa sekuntia pidempään.

Ei totisesti ole helppoa olla 2010-luvun teini!

”Ongelman täytyy olla siinä, etteivät nämä piltit enää tiedä, mikä puhelin oikeasti on.”

Kirjoittaja on Marva Median toimittaja.