Pyhärannalla ja Kustavilla on eroja

Katson tarpeelliseksi oikaista ja kommentoida Luttisen kirjoitusta, jossa viitataan pelastukseen ja kunnan keskustaan tavoiteltaviin uusiin asukkaisiin (LS 4.4.).

Ensinnäkin totesimme, että uusien asukkaiden saaminen – koko kuntaan, eikä vain yhdestä yrityksestä – on ensiarvoisen tärkeätä kunnan verotulojen kasvattamiseksi, sillä pelkin säästötoimin taloutta ei korjata.

Kokoomukselle yrittäjyyden edistäminen on tärkeä asia ja toimme esille myös tarpeen luoda edellytyksiä yritysten saamiseksi kuntaan. Varsinaisen riskin ottaminen kuuluu meille yrittäjille.

Kustavissa on panostettu yritystoiminnan kehittämiseen ja varmasti voisimme oppia heiltäkin. Meillä on Pyhärannassa tekemistä yrittämisen edellytysten luomisessa eikä sitä kukaan kiistä.

On mielestäni aiheellista todeta, että meillä on myös merkittäviä eroja Kustaviin. Kustavin mökkikanta on kolminkertainen ja kiinteistöveron tuotto kuusinkertainen asukasta kohden. Lisäksi Kustavin valtionosuudet ovat lähes kaksinkertaiset Pyhärantaan nähden.

Valokuitua Kustavin tapaan olisi tarjolla meillekin. Saataisiinko vaaditut 600 taloutta liittymään 1700-3500 euron liittymismaksulla ja n. 40-60 euron kuukausimaksulla, onkin sitten jo toinen asia.

Yhteisöveron tuottoa ollenkaan väheksymättä, työssä käyvät pyhärantalaiset veronmaksajat maksavat kunnallisverona 91,5 prosenttia kunnan verotulokertymästä. Kiinteistöveron tuotto on 5,8 prosenttia ja yhteisöveron tuotto 2,7 prosenttia. Luvut perustuvat viiden viime vuoden keskiarvoon.

Euromääräisesti yhteisöveroa on saatu Pyhärantaan keskimäärin 215 000 euroa vuositasolla – kokonaisverokertymä on ollut keskimäärin 7,5 miljoonaa euroa.

Kunnan näkökulmasta tärkeämpää on yrittäjien työllistävä vaikutus. Pienet yritykset ovat usein henkilöyhtiöitä, jotka eivät maksa yhteisöveroa ollenkaan mutta työllistävät paitsi itsensä myös muita ja luovat näin hyvinvointia ympäristöönsä.

En lähtisi tekemään eroa sillä onko kyseessä tapahtumajärjestäjä vai luontomatkailuyritys, tai ylipäätään sillä, minkä toimialan yritys on kyseessä. Henkilökohtaisesti näen kaikkien yrityksensä eteen töitä tekevien ponnistelut yhtä arvokkaina.

Kuntavaaliehdokas (kok.), Pyhäranta