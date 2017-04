Pyhärantalaisen äänestäjän huomioitavaksi

Olin Nälkloukkan kylätalolla järjestetyssä vaalitapahtumassa, missä kuntalaisilla oli mahdollisuus tentata eri puolueiden ehdokkaita. Tilaisuudessa nostettiin esiin monia sellaisia asioita, joiden vuoksi katson olevani pakotettu tarttumaan kynään.

Olen toiminut Pyhärannan kunnassa luottamushenkilönä reilut 24 vuotta, koko tuon ajan valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä, viimeiset kymmenen vuotta hallituksen puheenjohtajana.

Viimeisten neljän vuoden aikana ”toimintakulttuuri” on oleellisesti muuttunut. Vainoharhaisuus ja vihanpito sekä henkilökohtaisuuksiin meneminen ovat saaneet ylivallan. Nämä asiat tiivistyivät järkyttävällä tavalla mainitussa Nälkloukkan tilaisuudessa.

Vihan kohteeksi joutui, totta kai, kunnanhallituksen puheenjohtaja, mutta valitettavasti myös kunnanjohtaja. Olen saanut seurata kunnanjohtajan työskentelyä läheltä ja tiedän tarkalleen sen valtavan työmäärän, minkä hän on tehnyt Pyhärannan hyväksi.

Kunnanjohtajan suurimmat huolenaiheet ovat olleet a) kunnan heikko taloustilanne, b) asukasmäärän aleneminen, c) verotulojen epäsuotuisa kehitys. Talousongelmien aiheuttajat on nyt saatu kartotettua, syyt selviävät tilinpäätösasiakirjasta. Syyt eivät ole suinkaan kunnanjohtajan aiheuttamia, vaan ne tulevat lähinnä sosiaali- ja terveyspuolen asioista. Ne ovat asioita, joiden perkaaminen näin julkisuudessa ei ole asiallista, eikä salassapitopykälien takia edes mahdollista.

Kunnanjohtajan lehdistölle antamat tiedotteet ovat nekin saaneet kritiikkiä aikaan, osin myös aiheellisesti. Hän on virheensä myöntänyt ja pyytänyt sekä myös saanut anteeksi henkilöiltä, jotka ovat kokeneet itsensä väärin kohdelluiksi.

Meidän täytyy kuitenkin muistaa avoimen tiedottamisen velvoitteet. Varsinkin ”raflaavat” otsikot ovat useimmiten toimittajien tekemiä.

Tässä vaiheessa on syytä tarkastella, mitä kunnanjohtaja Matti Muukkonen on vajaan vuoden kestäneen virassa olonsa aikana saanut aikaan. Hän oli ehtinyt olla virassa vain pari kuukautta, kun Pyhärannassa saatiin jo käyntiin vanhuksille tarkoitetun hoivakodin rakennusprojekti. Sen lopputulos on nähtävissä vanhan terveysaseman tontilla.

Muukkosen johdolla on saatu myös Suvipolun varrella olevien tonttien myynti nytkähtämään eteenpäin, aiemmin asia ei ole useista yrityksistä huolimatta edennyt. Nyt tonteille on löytynyt ostaja ja rakentamispäätös odottaa enää ARA:n loppulausuntoa. Tätilänrinteellä on puolestaan kaavoitusprosessi hyvässä vauhdissa ja kunnanjohtajan toimesta sinnekin on löytymässä potentiaalinen rakentaja.

Kunnanjohtaja on myös pyytänyt useampaan otteeseen Ely-keskukselta lausuntoa Ihoden osayleiskaavaan, jotta infran ja muun tarvittavan rakentaminen voitaisiin aloittaa.

Pyhärannan kunnan uudistettu hallintosääntö on sekin saanut kovaa arvostelua osakseen varsinkin muutaman äänekkään keskustalaisen suunnasta. Syyksi on nostettu demokratian kapeneminen. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava tulevan sote-uudistuksen tuoma muutos kunnan toimintoihin – nykyisistä toiminnoista jopa 60 prosenttia jää pois.

Purnaajat ovat jättäneet huomiotta senkin, että Pyhärantaan jää uudessakin valtuustossa yhtä valtuutettua kohden 109 asukasta. Tätä lukua kannattaisi verrata vaikkapa naapurikuntien kanssa. Niissä lukumäärä on selvästi suurempi.

Lopuksi kehotan uusia valtuutettuja tutustumaan Valtuutetun käsikirjaan. Siitä löytyy hyvät ohjeet siitä, miten luottamushenkilön ja virkamiehen yhteistyön pitäisi sujua. Niissä ohjeissa ei kunnan virkamiehiä kutsuta rosvoiksi, niin kuin Pyhärannassa on tullut tietyissä piireissä tavaksi kutsua.

Äänestäjien ja heidän kauttaan valtuutettujen tulisi ymmärtää, että virkamiehet samoin kuin muut kunnan palkkalistoilla olevat tekevät työtään virkavastuulla erinomaisen kunnanjohtajan johdolla. Heille on annettava työrauha paneutua varsinaisiin töihinsä sen sijaan, että tarvitsee pelätä kirjoitusvirheitä mahdollisten rikosilmoitusten varalta.

Toivotan vaalimenestystä varsinkin niille ehdokkaille, jotka pyyteettömästi haluavat tehdä töitä Pyhärannan hyväksi yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa. Valittajille ja riidankylväjille toivoisi löytyvän valtuustoa sopivampia foorumeita.