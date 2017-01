Raha vaihtuu toveiksi

Aika on arvokkaampaa kuin raha. Rahaa voi hankkia lisää, mutta aikaa ei, totesi aikoinaan yhdysvaltalainen yrittäjä Jim Rohn. Ajan arvokkuus on nostettu uuteen arvoonsa muun muassa kovaa vauhtia yleistyvissä aikapankeissa.

Aikapankit ovat rinnakkaisvaluuttaan ja vastavuoroisuuteen perustuvia pieniä talousjärjestelmiä. Siinä palveluita vaihdetaan niin, että valuuttana on yksi tunti eli yksi tovi eikä riihikuiva raha.

Aikapankkiyhteisöt uskovat suosion johtuvan siitä, että rahan käyttö vaihdannan välineenä on kallista.

Suomessa toimii noin 45 aikapankkia. Suurin ja tunnetuin lienee vuonna 2009 perustettu Stadin Aikapankki, jossa on noin 4 000 jäsentä ja jonka järjestelmässä on useita tuhansia palvelutarjouksia.

”Timebanking”-ryhmien taustalla on vahva idea tasa-arvosta, eli minun tekemäni työtunti on yhtä arvokas kuin sinun työtuntisi. Ajattelutapa haastaa nykyistä käsitystä erityisesti siitä, mikä on arvokasta työtä ja mikä ei.

Verottajan näkökulmasta aikapankkeilu on ollut ongelmallinen. Verottajan tulkinnan mukaan veronalaisena vaihtotyönä ei pidetä vaihtopiirissä välitettyjen tavanomaisten ja arvoltaan vähäisten työsuoritusten vaihtamista naapuriapuna toiseen vastaavan tyyppiseen työsuoritukseen.

Naapuriaputöiksi luokitellaan esimerkiksi lumitöiden tekeminen, kukkien kasteleminen, renkaiden vaihto, hieronta tai vanhuksen kyyditseminen asioille. Verotuksen alaiseksi aikapankkitoiminta muuttuu silloin, kun se liittyy työn suorittajan tai työn vastaanottajan palkkatyöhön tai elinkeinotoimintaan.

Vaihdettujen palvelujen taloudellista merkitystä on kuitenkin pidettävä marginaalisena rahataloudessa vaihdettuihin palveluihin nähden.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö arvioi, että vaihtotyö saattaa usein jäädä ilmoittamatta verotuksessa mutta laaja-alaista tai elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettua toimintaa ei ainakaan Suomessa ole vielä havaittu.