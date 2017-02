Rainer Lehti: Miksi kuitenkin ehdokkaaksi kuntavaaleihin?

Jonkin verran liikuntaa harrastaneena ja joskus muutamia pikkukisojakin kokeneena olen havainnut, että joskus pitää ottaa askel taakse, jotta pääsisi kaksi eteen.

Jätin marraskuun valtuuston kokouksessa luottamustehtäväni Rauman kaupungissa, ja nyt olen kuitenkin lähdössä kunnallispolitiikkaan. Koen olevani julkisen selityksen velkaa.

Niin urheilussa kuin politiikassa on tilanteita, jolloin takki on tyhjä. Jos on treenannut pitkäjänteisesti ja pistänyt kaikensa likoon mutta jäänyt kilpailussa voittajan selän taakse, kysyy itseltään, miksi minä teen tätä?

Minulle on luonteenomaista tehdä nopeita ratkaisuja sisintäni kuunnellen. Omat tuntoni ja pettymykseni toin mielestäni hyvin julki niin valtuustossa pitämässäni puheessa kuin myöhemmin mielipidekirjoituksessani maakunnan lehdille.

Marraskuun jälkeen on ollut aikaa pohtia menneitä ja miettiä tulevia. Olen keskustellut läheisteni kanssa, saanut paljon viestejä, puheluita ja jutellut lukuisten kuntalaisten kanssa tilanteesta. Moni on esittänyt pyynnön, että en jättäisi politiikkaa. Saamani palautteen perusteella koen vahvasti, että politiikanteolleni on edelleen tilausta Raumalla.

Nyt nimeni on hyväksytty Rauman Sosialidemokraattien ehdokaslistalle, ja olen edelleen se sama ”Raikke” ja samoilla arvoilla kuin ennenkin. Vastaan omalla osaamisellani ja pitkäaikaisella käytännön kokemuksella niihin toiveisiin, mitä minulle on esitetty, ja etenkin niillä arvoilla, mitkä ovat niin minulle kuin suurelle osalle ihmisistä tärkeitä. Viime lauantaipäivä Rauman torilla antoi minulle vahvaa uskoa siihen, että minulta löytyy vielä paljon annettavaa Raumalle ja raumalaisille paremman huomisen puolesta.

Siksi olen ehdokkaana!

Rainer Lehti

Kuntavaaliehdokas (sd) Rauma