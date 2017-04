Ranskan puoluekenttä järisee

Ranskan äskeisissä presidentinvaaleissa suurin yllätys ei ollut se, että toiselle äänestyskierrokselle selvisivät Emmanuel Macron ja Marine Le Pen toistensa vastakohtina.

Yllättävintä oli se, ettei kumpikaan kahden perinteisen valtapuolueen ehdokkaista sinne päässyt. Sosialistit hävisivät isosti, tasavaltalaiset vähemmän.

Tämä kertoo siitä, että Ranskan puoluekenttä on merkittävästi muuttumassa. Perinteiset tavat tehdä politiikkaa eivät saa enää kannatusta. Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon maassa etsitään jotakin uutta, mikä on vasta muotoutumassa. Uuden ajan airuena toimii puolueisiin sitoutumaton Emmanuel Macron.

Näillä näkymin keskustaliberaali Macron voittaa oikeistopopulisti Marine Le Penin toisella äänestyskierroksella 7.5. Jotta Le Pen voittaisi, äänestäjäkunnassa pitäisi tapahtua tällä välin Trumpin voiton tai Brexitin mittaluokan siirtymä populismiin. Tätä ei Ranskassa tapahtune.

Jos ja kun Macronista tulee tasavallan presidentti, Ranskan hallitsemisessa oltaisiin ennen näkemättömässä tilanteessa: Uudella presidentillä ei olisi parlamentissa yhtäkään omaa kansanedustajaa tukenaan.

Macron tuli presidenttikisaan siis puolueista riippumattomana ehdokkaana, olkoonkin, että hän toimi presidentti Hollanden hallituksessa pari vuotta talousministerinä. Pian presidentinvaalien jälkeen Ranskassa toimitetaan parlamenttivaalit, kesäkuussa. Presidentin näkökulmasta niiden tulos on hyvin merkittävä. Tuleeko uuteen kansalliskokoukseen sellainen enemmistö, jolta Macron saisi riittävästi tukea toteuttaakseen poliittisia tavoitteitaan?

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittoon Emmanuel Macronia siivitti omanlaisensa kansanliike En Marche, Eteenpäin.

Jos aikaa parlamenttivaaleihin olisi enemmän kuin kuukausi, Macronin tukiliikkeestä voitaisiin perustaa hänelle oma puolue, joka voisi hyvinkin menestyä vaaleissa. Nyt näin ei ehdittäne toimia.

Pian Macronin vaalimenestyksen selvittyä hänen puolelleen toiselle äänestyskierrokselle asettui merkittäviä politiikan toimijoita sekä oikealta että vasemmalta. Näin he tekivät vastustaakseen huonompaa vaihtoehtoa Mariane Le Peniä presidentiksi.

Lisäksi on houkuttelevaa istahtaa todennäköisen voittajan vaalirattaille ja yrittää kerätä näin kannatusta puolueelleen ja itselleenkin lähitulevissa parlamenttivaaleissa.

Ranskan presidentillä on suuria valtaoikeuksia sekä ulko- että sisäpolitiikassa. Ilman riittävää tukea kansanedustajilta hän ei kuitenkaan pysty valtaansa käyttämään. Puolueettomana Macron voisi jäädä parlamentissa pahimmillaan puolue-edustajien armoille.

Presidentinvaalin toisella kierroksella vastakkain on kaksi hyvin erilaista ehdokasta.

Macron on maltillinen liberaali, uudistusmielinen, ryvettymätön ja yhteistyöhaluinen. Le Pen on laitaoikeistolainen populisti, tympeää nationalismia viljelevä opportunisti. Hänen kannatuksensa on suurinta maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Se ei kuitenkaan riittäne Macronin lyömiseen.

Jos ja kun Le Pen häviää Macronille, yksi raja eurooppalaisen poliittisen populismin viljelyssä olisi tullut vastaan.

Sellainen vaalitulos vakauttaisi Ranskaa ja koko EU-Eurooppaa.

Macronin johdolla Ranska pysyisi rakentavana kumppanina Euroopan yhdentämisessä. Eteenpäin, Emmanuel Macron!

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti