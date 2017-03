Rauma, Rooma ja Pariisi

Olen asunut Raumalla nyt neljä vuotta ja voin sanoa, että olen edelleen rakastunut Raumaan.

Kävin tulevassa kotikaupungissani ensimmäisen kerran noin kymmenen vuotta sitten ja pystyn yhä valokuvamaisen tarkasti palaamaan siihen hetkeen, kun ajelimme vaimoni kanssa pitkin Vanhan Rauman mukulakivisiä katuja.

Vuosien jälkeen rakkauteni Raumaan on muuttunut ja syventynyt, vastoinkäymisiäkin on ollut; vähän niinkuin pitkässä parisuhteessakin toisinaan.

Etenkin pienet epäkohdat, kuten kauppojen aukioloajat ja ravintolatarjonnan niukkuus saivat minut aluksi kyseenalaistamaan Rauman toimivuuden, mutta tällä hetkellä olen sitä mieltä, että Rauma tarjoaa paljon enemmän kuin mitä me paikalliset ehkä ymmärrämmekään.

Yhdysvaltalaiset ystävämme halusivat matkustaa Pohjoismaihin muutama vuosi sitten.

Olemme yleensä tavanneet heitä Helsingissä, mutta nyt saimme heidät tulemaan Raumalle asti. He olivat todella innoissaan kaupungistamme, koska he kokivat täällä näkevänsä sellaisen kalastajakylän idyllin, mitä he olivat etsineet aiemmin Norjasta.

Venäläisten turistien vähentyessä, aasialaisista turisteista on odotettu turismin elävöittäjää.

Etenkin kiinalaiset etsivät aitoja kokemuksia ja puhdasta luontoa. Kiinalainen turisti kuluttaa lomamatkallaan Suomessa enemmän kuin muut ulkomaalaiset, keskimäärin 656 euroa (Lähde: YLE A-studio 10.7.16)

En voisi keksiä kauniimpaa paikkaa kiinalaiselle turistille, kuin mitä Vanha Rauma ja Rauman saaristo tarjoaa. Riskinä tosin on, että he ihastuvat Raumaan niin paljon, että rakentavat siitä oman kopionsa kotimaahansa.

Turismi tuottaa, kun puitteet ovat kunnossa.

Henkilöjunaliikenteen paluu ja Fåfängan kylpylähotellihanke ovat toivottavia tulevaisuuden toteutumia.

Raumalla on hyvä syy pitää enemmän itsestään ”kansainvälistä meteliä”.

Kuntavaaliehdokas (ps.)Rauma