Rauman aluesairaalan alasajo

Rauma on menettämässä sairaalan. Ovatkohan ihmiset ymmärtäneet, mitä se todellisuudessa tarkoittaa?

Kysymys ei ole pelkästään kymmenien leikkaussaliolosuhteissa työskentelevien ammattilaisten yt-neuvotteluista vaan paljon muusta.

Toimivat sairaalatilat ovat jäämässä tyhjilleen, pienimmätkin anestesiaa vaativat toimenpiteet suoritetaan Porissa.

Mitäpä kaupunkilaiset ajattelisivat, jos Rauman Lukko siirrettäisiin Patalippujen alle ja Kivikylän halli olisikin karhukaupungissa?

Tuskin tällaisia hiljaiseloa viettäviä kaupunkilaisia olisi. Rauma menettää ison palan historiaa. Palan ylpeyttä. Suuren määrän osaavia terveydenhuollon ammattilaisia.

Hoitajien työ kokonaisuudessaan on Raumalla vaakalaudalla vuoden vaihteen jälkeen, sijaiset saavat lähteä. Lääkäreistä puhumattakaan.

Vuosia kestänyt piina on päättymässä. Pienipalkkaiset hoitajat laitetaan ajelemaan Porin tai Turun suuntaan. Rauman tulevaisuus terveydenhuollon osalta on huono. Porissa se on vielä huonompi.

Annetaan jonojen kasvaa ja ihmisten odottaa. Kiitos Rauman kuntapäättäjät, Te olette epäonnistuneet! Vieläkö odotatte Rauman rautieasemalla henkilöjunaa? Vink vink! Se juna meni jo.