Rauman aluesairaalan alasajo sulatettava

On kaikkien kannalta ikävää, että näin on käynyt, mutta koska ei asialle voitu enää tehdä mitään, niin kyllä tämäkin asia vain on nyt sulatettava. Niin karvaalta kuin se maistuukin.

Nyt pitää alkaa hakea asiasta positiivisia puolia, joita niitäkin löytyy jos vain mennään asiassa eteenpäin ja tahtoa löytyy. En oikein jaksa uskoa, että sairaanhoitopiiri on edelleen remontoinut sairaalaa, jolla ei olisi mitään käyttöä.

Varmasti löytyy jatkossakin vielä sairaalanmäeltä terveyspalveluita: mm. terveyskeskus, laboratorio sekä röntgenpalvelut. Uskon lujasti siihen, että sairaanhoitopiiri tulee jatkossa käyttämään sairaalaa mm. kuntoutussairaalana.

Siis positiivisena pitää odotella ja päättäjien olla ajan hermolla siinä, mitä jatkossa on ehkä vielä saatavilla hoitajien työllistymiseksi omalla paikkakunnalla. Kirvestä ei kannata heittää vielä nurkkaan.

Sainpahan sanottua.