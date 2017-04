Rauman soittokuntien menestyksestä

Viime viikonloppuna Turussa pidetyissä puhallinorkestereiden Suomen mestaruus kilpailuissa raumalaiset puhallinmuusikot menestyivät erinomaisesti. Rauman Soittokunta voitti A-sarjan ja Rauman Poikasoittokunta sijoittui toiseksi B-sarjassa. B-sarjan voittaja Pirkanmaan Puhaltajat voitti Poikasoittokunnan vain yhdellä pisteellä. Hopea on hieno jatkumo vuonna 2009 ja 2014 voitetuille kultamitaleille.

Onnittelut kaikille raumalaisille soittajille ja kapellimestarille erinomaisista suorituksista. Kannustakoon menestys raumalaisia puhallinmusiikin harrastajia ja sen parissa toimijoita myös tulevaisuudessakin.

Puhallinmusiikilla on Raumalla vuosikymmenten perinteet. Viimeisen vuosikymmenen aikana toiminta on ollut järjestelmällistä ja tavoitteellista. Kiitos tästä lankeaa erityisesti musiikkiopiston kanssa tehdylle yhteistyölle, opiston opettajille, mutta myös aktiivisille soittajien vanhemmille sekä Rauman kaupungille, joka on ymmärtänyt soittokuntien hyödyn kaupungin imagolle.

Menestys kulttuurin saralla luo osaltaan sitä kaivattua ”hyvää pöhinää” kaupunkiin.

Tehty työ kantaa nyt hedelmää, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Rauman soittokuntien menestys on myös hyvä esimerkki työstä, joka luo hyvinvointia sekä kantaa koko elämän ajan.

Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry. pj.