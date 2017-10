Riidankylväjät eivät kanna vastuuta

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Pelosta, riitelystä ja vihan kylvämisestä on tullut yhä vahvempi osa politiikan käyttövoimaa, toteaa tuore amerikkalaistutkimus.

Valitettavasti tuo tuntuu tutulta myös meillä nyky-Suomessa. Oikeastaan jo nyt pelottaa, minkälaisia vaalikampanjoita me joudumme kestämään, kun presidentinvaalit lähestyvät.

Varmasti ainakin pari jo listoilla olevaa ehdokasta tulee pitämään jumalatonta elämää itsestään ja mielipiteistään. Näin he uskovat pysyvänsä otsikoissa ja saavansa huomiota – seurauksista välittämättä.

Ei tarvitse olla edes keskitasonkaan ennustaja, jos väittää, että Venäjä, Nato ja Euroopan unioni tulevat olemaan vahvasti kampanjoiden lyömäaseina ja käyttövoimana.

Siihen kun lisätään maahanmuuttajat, vanhukset, köyhtyminen ja veteraanit, on valtaosa kampanja-aiheista jo listattu!

Mutta käsitelläänkö noita asioita rakentavasti, ihmisten ja maan etua ajatellen?

Osa ehdokkaista varmasti yrittää pysyä asialinjalla, mutta vaarana on, että heidän äänensä hukkuu huomionkalastajien mekastuksen alle. Näin voi käydä, koska nykyjulkisuus rakastaa riitoja ja vastakkainasettelua.

Euroopan unioni ja euro ovat perinteisesti olleet Suomessakin kärkevän kiistelyn kohteena, vaikka juuri viime kuukausina suurin häly meillä onkin laantunut – liekö syynä perussuomalaisten puoluehajaannus.

En pyri sanomaan, että EU:ta ei saisi arvostella, mutta kaipaan faktoihin perustuvaa, asiallista ja rakentavaa keskustelua. Kaipaan eriävien mielipiteiden hyväksymistä ja sivistynyttä keskustelua – en huutamista.

Usein väitetään, että äärilaitojen mekastuksella ei ole suurta merkitystä.

Ajatellaan, että tavalliset järkevät ihmiset ymmärtävät, mikä on totta ja mikä hyödyllistä. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Meillä Suomessa – ja varsinkin Euroopassa – on esimerkkejä siitä, mihin taidokkaasti levitetty, valheellinen, propaganda voi johtaa.

Otetaan esimerkeiksi Puola, Unkari, Tshekki ja Slovakia.

Kaikki tutkimukset todistavat, että nämä maat ovat hyötyneet valtaavasti Euroopan unionin jäsenyydestä.

Taloudellinen kasvu ja muu hyvä ei aina ole varmastikaan jakaantunut tasaisesti, mutta kiistatonta on, että EU:n tuet ja yhteismarkkinat ovat nostaneet nuo maat varsin nopeasti kommunistisesta järjestelmästä kohti muiden eurooppalaisten maiden elintasoa.

Mutta mitä noissa maissa sitten on viime aikoina tapahtunut?

Sisäpoliittisista valtataisteluista johtuen Euroopan unionista, Saksasta, Ranskasta ja ”läntisistä” yrityksistä on määrätietoisen propagandan avulla luotu suuri vihollinen – jopa suurempi kuin kommunismi aikoinaan. Monen mielestä surullisin esimerkki on Unkari, jossa pääministeri Viktor Orban on muutamassa vuodessa romuttanut maan demokratian ja jatkaa kärkevän propagandan tukemana vallan keskittämistä itselleen.

Unkarin syrjäisimmissä kylissä viha EU:ta ja esimerkiksi ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan on noussut jo avoimen väkivallan tasolle. Vihan kohteeksi ovat joutuneet jopa EU:hun myönteisesti suhtautuvat kylien unkarilaiset naapurit.

Unkarin kaltainen kehitys on hyvässä vauhdissa myös Puolassa, vaikka EU:lta on virrannut miljardeja euroja taloudellista tukea maan kehittämiseen ja rakentamiseen. Muutama päivä sitten tv-uutiset kertoivat Tsekin vaaleista ja siitä, miten EU-viha on ollut vaalikampanjan populistipuolueiden tärkein kampanja-ase. Moni tavallinen työläinen vaati tv-ruudussa Tshekin eroa EU:sta ja irtaantumista yhteismarkkinoista.

Ihmisten mieliin on isketty Unkarissa, Puolassa, Tshekissä ja Slovakiassa iskulause ”Me pärjäisimme yksin paremmin”. Kaikki vähänkään asioita seuranneet ihmiset noissakin maissa tietävät, ettei tuo pidä paikkaansa.

Pelkään, että Suomessakin kuljetaan tulevina vuosina tuota tuttua valheellisen propagandan viitoittamaa tietä.

Kun nykyinen maailmantalous, globalisaatio, EU, euroalue tai turvallisuuspolitiikka ovat hyvin monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia, on helppo tehdä niistä syyllinen kaikkeen ”pahaan”. Riidankylväjät saattavat näin saada kannatuksensa nousemaan, mutta samalla he jättävät vihan ja kansankiihotuksen mukana tulevat seuraukset huomioimatta.

Suomi on osa tätä yhteistä maapalloa.

On tärkeää, että suomalaiset poliitikot ovat aktiivisesti mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta Suomelle, Europalle ja maailmalle. Nyt uhkana on, että ”putoamme junasta” ja jäämme puskista huuteleviksi, merkityksettömiksi änkyröiksi.

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.