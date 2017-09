Ruista ranteeseen

Ruisleipä maistuu edelleen suomalaisille. Jokainen suomalainen syö ruisleipää noin 18,5 kiloa vuodessa, mikä tarkoittaa kahta ruisleipäviipaletta päivässä.

Tumman leivän suosio on muutenkin kasvanut vaaleaan leipään nähden tasaisesti koko 2000-luvun.

Nykyään jopa joka toinen kotimainen tuore leipä on tummaa. Ovatpa suomalaiset valinneet ruisleivän oikein kansallisruoaksemmekin. Erityisesti nuoret tuntuvat arvostavan perinteisiä makuja, sillä ruisleipä oli alle 30-vuotiaiden kansallisruokaäänestäjien ehdoton suosikki.

Tumman leivän suosiota selittävät täyteläisen maun lisäksi muun muassa rukiisen leivän positiiviset terveysvaikutukset.

Pitkälti ruisleivän ansiosta suomalaisten korkea ravintokuidun saanti on taattu.

Rukiin terveysvaikutuksia tutkitaan myös paljon niin meillä kuin maailmallakin. Täysjyväruis näyttää antavan suojaa muun muassa sydän- ja verisuonitauteja sekä hormonivälitteisiä syöpiä vastaan.

Ruisleipä on muuttanut ajan saatossa muotoaan. Reikäleivän ja limpun rinnalle ovat tulleet palaleivät ja valmiit viipaleet. Juureen tehty leipä on noussut trendikkääksi tuotteeksi naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa ja sama ilmiö on nähtävissä täällä meillä Suomessakin. Nyt halutaan palata ikään kuin juurille.

Kaikkiaan Suomessa syödään leipää vuosittain keskimäärin noin 40 kiloa per henkilö. Monissa muissa maissa leivän kulutus on suurempaa, mutta suomalaisten leipä on useammin leivottu terveellisistä täysjyväjauhoista. Leivällä onkin merkittävä rooli suomalaisten ruokavaliossa.

Suomessa rukiin vuotuinen sato on noin 108 miljoonaa kiloa ja se menee lähes kaikki elintarvikekäyttöön. Yli 60 prosenttia viljellystä rukiista käytetään pelkästään ruisleivän leivontaan.

Tiesitkö muuten, että yksi hehtaari viljeltyä ruista tuottaa 7 500 ruisleipää.