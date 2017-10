Ryti teatterin lavalle on vaikea rasti

Rauman kaupunginteatteri tarjoilee Suomen ja Rauman juhlavuosien tunnelmissa näytelmän maamme entisestä presidentistä Risto Rytistä, joka sotasyylliseksi tuomittuna joutui istumaan vankilassakin.

Rakastunut Ryti saa ensi-iltansa tulevana lauantaina. Esitykseen tuli harjoituskauden loppusuoralla ylimääräinen tunnelataus, kun ohjaaja Antti Majanlahti kuoli sairaskohtaukseen Raumalla.

Teatterin väki totesi, että ”show must go on” ja päätti viedä yhteisen projektin maaliin kunnianosoituksena ohjaajalle. Niin pitkän linjan teatterimies varmasti olisi halunnut.

Rytin saaminen Rauman teatterin lavalle on osoittautunut vaikeaksi rastiksi. Tämä on nimittäin jo toinen yritys.

Rytistä kertovan näytelmän piti saada ensi-iltansa Raumalla jo yksitoista vuotta sitten, mutta se peruutettiin yllättäen. Ohjelmistomuutoksen syyksi ilmoitettiin, ettei kirjailija Anneli Kanto saanut käsikirjoitusta ajoissa läheskään valmiiksi. Niinpä Ryti-näytelmän sijaan Raumalla esitettiin kansalaissodasta kertova Käsky, josta tulikin vaikuttava esitys.

Ryti sopii hyvin Rauman teatteriin, sillä hän oli juuriltaan satakuntalainen ja aloitti lakimiesuransa Raumalla. Siitä muistuttaa edelleen kyltti Kauppakadun varrella.

Tulokulma aiheeseen on tällä kertaa toinen. Viitteitä antaa jo näytelmän nimi, siis Rakastunut Ryti. Vaimo Gerda Ryti (omaa sukua Serlachius) on ennakkotietojen mukaan keskeisesti esillä tarinassa. Lisäksi Rauman kantanäytös on musiikkinäytelmä.

Lisää paikallisväriä tuo Rytin lisäksi Alfred Kordelin, raumalaisen merimiehen poika, joka loi valtavan omaisuuden tyhjästä.

Ryti hoiti Kordelinin lakiasiat ja ystävystyi tämän kanssa. Ryti oli vaimoineen paikalla, kun venäläinen matruusi tappoi Kordelinin marraskuussa 1917. Myös Rytit luulivat päiviensä päättyvän tuona hurmeisena päivänä Lammilla.

Viimeksi Rytiä olisi esittänyt Ilkka Koivula. Tällä kertaa Rauman teatterilavalla nähdään hänen veljensä Pertti Koivula. Ei tosin Rytinä, vaan Kordelinin roolissa.