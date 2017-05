Sääli, kun poliisi roikkuu verkossa

Netin avoimet keskusteluryhmät pursuavat kansalaisten vihantäyteisiä kannanottoja. Suljetuista ryhmistä nyt puhumattakaan.

Viranomaiset ovatkin huolissaan ilmapiirin muuttumisesta vihapuheen sävyttämäksi. Se voi pahimmillaan johtaa väkivaltaiseen käytökseen, arvioi Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen (LS 1.5.).

Poliisi perusti maaliskuussa valtakunnallisen tutkintaryhmän, jonka tehtävänä on puuttua netissä esiintyvään rangaistavaan vihapuheeseen. Tutkinnassa on jo kolmisenkymmentä juttua. Niistä suurin osa on poliisin oma-aloitteisesti tutkintaan ottamia.

Tutkintaryhmän lisäksi eri puolilla maata toimii nettipoliiseja. Lounais-Suomessa kuusi vuotta nettipoliisina työskennellyt ylikonstaapeli kertoo huomanneensa ilmapiirin kiristymisen ja kielenkäytön kovenemisen.

On sääli, että poliisi joutuu irrottamaan turvallisuuden ammattilaisia jo muutenkin vähäisistä resursseistaan nettipäivystykseen.

Vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole.

Viha ei välttämättä jää verkkoon.

Takavuosina kannettiin huolta väkivallasta, jota lapset ja nuoret televisiossa ja elokuvissa. Sen pelättiin lisäävän väkivaltaista käyttäytymistä oikeassa elämässä. Tutkimusten mukaan pelko ei täysin aiheeton ollutkaan.

Jatkuva altistuminen vihamieliselle puheelle verkossa saattaa vaikuttaa samalla tavalla.

Verkko ei yhdistäkään ihmisiä, vaan erottaa heitä toisistaan.

Verkon vihapuhetta tutkinut sosiaalipsykologi Atte Oksanen on huolissaan erityisesti niistä nuorista, joiden sosiaaliset verkostot ovat pelkästään netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Verkkoyhteisö ja sen puhetapa voivat saada suhteettoman ison roolin, ellei ihmisellä ole myös muunlaista sosiaalista elämää ja vuorovaikutussuhteita, sanoi Oksanen Tampereen yliopiston Aikalainen-lehdessä.

Oksanen ei ole ainoa, joka pohtii miten vihapuheeseen vaikuttaa se, että USA:n presidentti harjoittaa vihapuhetta sosiaalisessa mediassa harva se päivä.