Se Leppikorpi saakeli

Nyt se myrkyn lykkäs! Heti järjesti Kalle Leppikorpi ittelleen 2 500 euroa palkkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan pestistä. Ja vain puolen päivän hommasta. Sanokaa tämän kolumnistin sanoneen: kohta se järkkää ittelleen 40 000 euron ylimääräisen kuukausieläkkeen. Vetää se Santalankin naaman totiseksi tuommoinen.

Siinä nähtiin, mikä se Leppikorpi oikein on. Se on ketaleen näköinenkin. Tuollaisen kaljupään pitäis saada kulkea ihmisten ilmoilla vain syksyn pimeillä. Näin sen tässä eilen parturin tuolissa. Varmaan kiillotti kaljunsa sillä 2 500 euron palkalla. Hyvä kun ei vielä rahoittanut perheensäkin parturointia kuntalaisten rahoilla.

Ainakin sen pikkupoika istui siinä parturin leikkiautossa. Näin Leppikorven ryökäle opettaa pojalleen vääriä sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Väkisin joutui poika leikkiautossa istumaan. Minä näin. Ei varmaan olis pikkutyttöä päästetty leikkiautoon istumaan.

Siinä sen näette, miten epäilyttävä tyyppi se Leppikorpi on. Muija sillä on ja kaksi lasta. Miten tuommoiseen heteromieheen kukaan voi luottaa. Ja ikää vasta 34 vuotta, lehdessä kertoi. Varmaan oli toimittajan lahjonut tekemään ittestään jutun lehteen. Niin että ainakin 30 vuotta kerkiää vielä nostamaan sitä 2 500 euron kuukausipalkkaa. Mitä se jo tekeekään 30 vuodessa. Tuommoisenkin kertoi lehdessä, että saisi naapurinsa kateelliseksi. Semmoinen pahantahtoinen ilkimys se on tämä Leppikorpi.

Virkapuvussakin se ylipalkattu ketale rehvastelee. Kulkee tavaratalossa prässätty ja tärkätty ja pesty ja putsattu virkapuku päällä. Varmaan se on järjestänyt ittelleen ilmaisen virkapuvun pesunkin. Vaikka sais sillä 2500 euron kuukausipalkalla itte maksaa vaatteittensa pesun.

Hienon tittelinkin se on ittellensä keksinyt: Myymäläturvallisuuden Kohde-Esimies. Olisi varmaan vaatinut 3 500 euron kuukausipalkan, mutta suostui tinkimään 1 000 euroa, kun sai tittelin. Siinä näette: paskantärkeäkin se on tämä Leppikorven ihmiskuvatus!

Kerronpa teille vielä senkin, että sillä roikaleella on niitä virkapukuja kaksi. Toisessa kulkee tepsuttelee nokka pystyssä kun toista pestään ja kuntalaisten rahoilla tietysti. Tässä saavat tavalliset köyhät kaupunkilaiset itse pestä vaatteensa.

Kun hoitais sitten edes se Leppikorven ketale niitä yhteisiä asioita sillä 2 500 euron kuukausipalkalla. Edes puoli päivää. Mutta on tässä nähty, mitä äijä on saanut aikaan.

Sairaala meni ja rautatien henkilöliikenne ja postipalvelut ja Uotilan koulut ja umpihomeen se on istuttanut muihin koulurakennuksiin silkkaa häijyyttään. Ja Monnankadun se käy harva se yö itte kaivamassa ylös kadunvarren asukkaiden kiusaksi.

Tuommoisia demaririistäjiä tässä saa köyhä veronmaksaja povellaan elättää.

Sanokaa minun sanoneen: seuraavaksi se hajottaa sen demariporukkansa ja kahmii niittenkin kokouspalkkiot ittelleen.

Varmaan myös järjestää ittensä pudottamaan Lukon mitalipelin kiekon jäähän. Ja lukemaan joulurauhan julistuksen museon klasista. Ja tietysti saa kaupungin Ruormies-mitalin. Sitä ei annetakaan muille kuin taivaanrannan maalareille ja muille retkuille.

Upota, Leppikorpi, ne 2 500 euroa Monnankadun kuoppaan ja hyppää itte perässä!

Kirjoittaja on raumalainen tietokirjailija