Se tulee äkkiä ja rysähtää

Tähän aikaan vuodesta hirvieläinkolarien riski on suurimmillaan. Viime vuonna tilastoitiin 1 881 hirvionnettomuutta. Niissä menehtyi kolme ihmistä.

Hirvi- tai peurakolarin kokeneet muistavat tapahtuman vielä vuosia myöhemmin.

Tilanne oli yllättävä. Eläin tai eläimet tulivat näkökenttään hetkessä eikä mitään ollut tehtävissä törmäyksen välttämiseksi.

Tästä vuodesta on tulossa ainakin Satakunnassa erityisen synkkä. Poliisin tilastot eivät sitä välttämättä osoita. Jos kukaan ei loukkaannu, ei poliisi enää ehdi eläinkolaripaikalle.

Vakuutusyhtiölle riittää tieto, että vahingosta on soitettu hälytysnumeroon 112.

Poliisin tilastoja tarkempia ovatkin kolarieläimiä vapaaehtoisina hakeneiden metsästysseurojen srva-henkilöiden Omariista-järjestelmään tekemät kirjaukset.

Yksistään riistakeskuksen Satakunnan alueella on rysähtänyt jo noin tuhat kertaa.

Hirvimerkki!-kampanjan tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa hirvikolareiden määrä olisi nolla.

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmassa mukana olevalla kampanjalla on äärettömän vaikea tehtävä.

Kokonaan törmäyksiä tuskin pystytään estämään, mutta toimimalla oikein kyetään ainakin vähentämään vahinkoja.

Tilanteiden yllättävyyden sai kokea kampanjan valistusjoukko, jonka matka katkesi edellä ajaneen auton hirvikolariin 9-tiellä.

Keskeistä on oman nopeuden vähentäminen tieosuuksilla, joilla peurojen ja hirvien tiedetään liikkuvan.

Hirvi- ja peurakantojen vahvistuminen näkyy kasvaneina onnettomuuslukuina.

Valkohäntäpeurakanta on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niitä on nyt Suomessa enemmän kuin koskaan, liki 80 000 eläintä. Niistä kolmannes on Varsinais-Suomessa.

Kaatolupien määrää on kasvatettu tuntuvasti, mutta kannat kestäisivät nykyistä vielä selvästi ankaramman metsästyksen.