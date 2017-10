Selväsanaisesti ei häirinnälle

Seksuaalinen häirintä on poikkeuksellisen voimakkaasti noussut otsikoihin viime päivinä.

Sosiaalisssa mediassa toistuneet sanat me ja too ovat valitettavan usein päivityksissä näkyneinä viestinyt, että kirjoittaja on jossakin elämänsä vaiheessa joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Tämä vallankäytön näkymätön muoto sai julkisuudessa isot mittasuhteet, kun useat Hollywoodin naisnäyttelijät ovat kertoneet joutuneensa arvostetun elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin vuosikausia jatkuneen ahdistelun kohteeksi.

Koko maailman muutamassa päivässä kiertänyt some-kampanja osoittaa, että kaikenikäiset, -kokoiset ja -näköiset naiset ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Eikä häirintä suinkaan ole sukupuoleen sidottua.

Myös pojat ja miehet ovat joutuneet moninaisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Aihe on arka eikä siitä ole juuri voitu puhua. Häirinnän kohteeksi joutunut on tuntenut häpeää ja tavallista on, että siihen liittyy myös syyllisyydentunteita.

Olenko minä itse omalla käyttäytymiselläni jotenkin provosoinut tai jopa aiheuttanut tämänkaltaisen käyttäytymisen.

Empaattinen kuunteleminen ei pitäisi olla heräte. Hymy ei ole kutsu eivätkä ystävälliset sanat rohkaisu.

Seksuaaliselle häirinnälle on vaikea vetää selkeää määritelmää. Se voi olla hyvin monimuotoista sanallista tai fyysistä toimintaa, jonka toinen osapuoli kokee häiritseväksi, ahdistavaksi tai peräti pelottavaksi.

Toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on alistaminen.

Työpaikkojen perjantaijutuille nauretaan makeasti.

Vai nauretaanko?

Rajanveto on äärettömän hankalaa. Toista kaksimieliset jutut eivät haittaa yhtään, toinen kokee ne äärettömän kiusallisiksi.

On tilanteita, jolloin saattaa tahtomattaan aiheuttaa toisessa kiusaantumista. Kaikki eivät pidä halaamisesta ja olalle taputtamisesta, kun taas toiset halaavat aina tavatessaan eikä siinä välttämättä ole takana minkäänlaista seksuaalista tunnetta.

Kaikille kuitenkin pitäisi olla selvää, että kaikenlainen puristelu ja taputtelu ylittää soveliaisuuden rajan.