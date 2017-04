Sirppi ja vasara pääsiäisen kuvina

Sata vuotta sitten putosi kruunu Venäjän viimeisen keisarin päästä, ja tuota ensimmäistä vallankumousta seurasi syksyllä toinen, se Leninin.

Pääsin kerran, opiskeluaikana keväällä 1974, brezhneviläisyyden ”kultakaudella”, käymään tuon kumouksen valtakunnassa, Leningradissa ja Petroskoissa. Ylpeänä esitteli oppaamme Neva-joen suulle ankkuroitua risteilijä ”Auroraa”, jonka tykit virallisen kertomuksen mukaan pakottivat hallituksen joukot antautumaan ja varmistivat punaisten vallankumouksellisten voiton.

Vapunpäivä, kansainvälisen työväenliikkeen pääsiäisjuhla, lähestyi. Suurkaupungin kadunvarsia koristivat johtomiesten kuvat, ja tavan takaa osui silmiin myös naapurimaamme silloinen vaakuna, muistattehan tuon: sirppi ja vasara ristikkäin maapallon yllä.

Se oli maailmankatsomuksellinen julistus, joka tehokkaasti ilmensi sitä henkeä ja katsomusta, missä kaikki rakennetaan ihmisen varaan, ja missä vain aineellinen ja tämänpuoleinen on todellista. Marxismi-leninismi oli tuon kirjaimellisesti jumalattoman ajattelun äärimmäinen, mutta ei suinkaan ainoa ilmentymä.

Kävimme sitten Iisakin kirkossa, joka siihen aikaan oli museona, erinomaisen hyvin hoidettuna.

Oppaamme kertoman mukaan sitä oli sodan ja tuon kaupungin pitkän piirityksen aikana suojattu erityisellä ilmatorjunnalla! Kirkon erään sivuholvin katossa on maalaus, joka neuvostovaakunan taustaa vasten puhutteli tuolloin väkevästi: maapalloa harteillaan kannatteleva Kristus.

Enpä silloin aavistanut, kuinka profeetalliseksi tuo pian osoittautui naapurimme lähitulevaisuudessa. Kun seuraavan kerran kävin siellä tasan 20 vuotta myöhemmin, oli valtakunnalla taas entinen nimensä ja entiset tunnuksensa, eikä Nevan jättiläinen enää kantanut ateistisen, vaan jälleen Kristuksen apostolin nimeä. Kun kiertoajelulla sivuutimme ”Auroran”, oli silloisenkin oppaamme siitä jotain sanottava, mutta perin toinen oli ääni kellossa: ”Nyt me pidämme sitä vallankumousta pahimpana erehdyksenä kansamme historiassa...”

Vaan mitäpä jos kaivaisimme edesmenneen neuvostovaakunan historian vitriinistä ja tarkkaisimme sitä kaksoiskuvana, jossa voi nähdä toisenkin ja päinvastaisen viestin kuin tuon antikristillisen. Sirppi, vasara, maapallo, punatähti, viljalyhteet veripunaisine sidosnauhoineen, joihin kaikilla Neuvostoliiton pääkielillä oli kirjoitettuna Karl Marxin taisteluhuuto: ”Kaikkien maiden köyhälistö (proletaarit), liittykää yhteen!”

Roomalaisten sotilaiden vasaralla lyötiin kerran kiinni historian kuuluisin oikeusmurha ja väärin kuolemantuomio. Mutta kristillinen seurakunta julistaa itsepintaisesti: sitä kautta on ihmiskunnan velka maksettu. Ja tuota pistettä seurasi kaksoispiste: ylösnousemus ja taivaaseenastuminen; tuota vasaraa sirppi: ”´Lähetä sirppisi, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt´. Ja pilvellä istuva (Ihmisen Poika) heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi” (Johanneksen ilmestys 14: 14-16).

Tämä sirppi, Pyhän Hengen työ, on kahden vuosituhannen ajan leikannut ja yhäti leikkaa eloa maan päällä. Niillä vainioilla sidotaan lyhteiksi ”kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansoista” veripunaisilla siteillä hengellistä köyhälistöä, jonka ainoa toivo ja turva elämässä ja kuolemassa on Golgatan sovintoveri. Heille kelpaa Karl Marxin toinenkin iskulause: ”Köyhälistöllä ei ole muuta menetettävää kuin kahleensa, mutta koko maailma voitettavana.” Mutta he tahtovat muistaa sen, minkä Marx ja hänen opetuslapsensa unohtivat: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon?”