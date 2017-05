Soita, jos on hätä

Hätäkeskukseen soittamista pähkäillään usein turhan pitkään oireiden alkamisen jälkeen. Erityisesti aivoinfarktipotilaan toipumisen kannalta nopea hoitoon pääsy on olennaisen tärkeää, näin ilmenee LL Tuukka Puolakan väitöstutkimuksesta.

Tutkimustulos on mielenkiintoinen, sillä jo vuosia ihmisiä on valistettu ns. turhista hätäkeskussoitoista. Kansalaisia on suorastaan nuhdeltu liian matalasta soittokynnyksestä. Onko tilanne nyt kääntynyt päälaelleen, eikä puhelimeen tartuta silloinkaan, kun hätä on ilmeinen?

Aivoverenkiertohäiriöt ovat merkittävä kuolleisuuden ja pitkäkestoisen vammautumisen aiheuttaja. Suomessa niihin sairastuu vajaat 20 000 ihmistä joka vuosi. Noin 80 prosenttia aivoverenkierron häiriöistä on aivovaltimon äkillisiä tukkeutumia eli aivoinfarkteja. Tukkeuma voidaan avata käyttäen suonensisäistä liuotushoitoa tai poistamalla hyytymä mekaanisesti. Jotta hoito tehoaisi mahdollisimman hyvin, se tulisi kuitenkin aloittaa muutaman tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Apua on siis saatava paikalle nopeasti.

Tutkimuksesta käy ilmi, että hätäkeskuspäivystäjät tunnistivat yli 60 prosenttia ja ensihoitajat yli 90 prosenttia aivoinfarktipotilaista. Suurin syy myöhäiseen sairaalaan saapumiseen oli viive nimenomaan oireiden alkamisen ja hätäpuhelun välillä. Viive oli keskimäärin jopa 41 minuuttia. Ihmiset siis odottavat aivan liian kauan oireidensa kanssa kotona. Ei haluta turhaan vaivata ambulanssia tai lääkäriä.

Hätäkeskuslaitoksen viime vuoden tilaston mukaan hätäilmoitusten määrä on edelleen laskusuunnassa. Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan noin 2,6 miljoonaa hätäilmoitusta, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 2,7 miljoonaa. Laskevaa trendiä selittää muun muassa hätäkeskukseen tulevien virheellisten ilmoitusten vähentyminen viimeisten viiden vuoden aikana. Suomessa siis tunnistetaan entistä paremmin sellaiset tilanteet, joissa hätäkeskus ei ole oikea taho avun antamiseen. Valitettavasti myös ilkivaltasoittoja tapahtuu. Toivottavasti moisen soiton tekijä ymmärtää, että hänen pilansa aikana joku toinen voi taistella hengestään, oikeasti.