Sopeutumisen jalo taito on hyvä oppia jo nuorena

Viime syksynä kirjoitin mielipidekirjoituksen siitä, mitä mieltä olen Rauman Lyseon lukion uusista tiloista. En ollut tyytyväinen siihen, että läheisestä, mahtavasta Nummenvaheen kiinteistöstä piti lähteä pois outoon Otan kouluun, josta tuskin olin edes kuullut.

Ennakkoluuloni olivat vahvat niin bussiliikenteistä, ahtaasta tilasta ja olin tavallaan melko katkera, että koulusta puuttui Atriumaula, liikunta- ja monitoimisali, sekä ties mitä muuta.

Olen huomannut miten lukiolaiset ovat sopeutuneet meitä varten muokattuun rakennukseen. Toisinaan on ahdasta, mutta Otan kiinteistössä on monta kerrosta, paljon istumapaikkoja, hiljainen tila – jossa voi työskennellä rauhassa, sekä mukavan avara ja valoisa ruokala.

Nummenvahen kiinteistössä opiskelijakunnalla oli vain kioski, kun nyt käytössä on kokonainen kahvilahuone ja musiikkicorner löytyy mukavasti musiikkiluokan vierestä. ”Tunneli”, jota useat käyttää hengailuun ja opiskeluun on lämmin ja aurinkoinen tila, jossa on valoisa tunnelma talvellakin.

Liikuntatunneille meneminen on toisinaan aiheuttanut kiirettä pitkien matkojen takia, mutta liikuntasalin sijaitseminen kauppiksella ei ole haitannut. Matka on lyhyt ja sinne kävelee nopeasti välitunnin aikana, sekä isona bonuksena: lähellä on Kuntosumppu.

Epäilin syksyllä myös kauppojen sijaintia. Ennen lukion vieressä oli Vesseli ja tuntui, että kaupunki oli ihan naapurissa. Vähän pidempi matka kauppaan ei haittaa, jos kävelee reippaasti, ehtii hyvin välitunnilla käydä ostamassa naposteltavaa. Bussien kanssa en itse ole huomannut ongelmaa. Bussipysäkit ovat vaihtaneet paikkoja, mutta siitä ei oikeastaan ole ollut haittaa lukiolaisille.

Pidän Otan kiinteistöä mahtavana paikkana lukiolaisille. Minusta on tärkeää miten olen oppinut sopeutumaan itselleni uuteen paikkaan ja olen oppinut vähentämään ennakkoluuloja.

Suurin, itselleni ehkä jopa tärkein asia on kuitenkin ollut Otan kiinteistön puhdas sisäilma. Ennen hyviä hengailupaikkoja tulee aina terveys ja toivon, että se huomioidaan Raumalla tulevaisuudessakin.

Nyt pidän Otan kiinteistöä mahtavana paikkana lukiolaisille.Erja Saarni

Opiskelija, Rauman Lyseon lukio