Sote-soppaan uusi mauste

Oppositio löylytti hallitusta tiistaina välikysymyksellään sote-uudistuksesta. Erityisesti oppositio halusi tietää neuvolan kohtalosta ja valinnanvapauden aikataulutuksesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kertoi, että neuvolat voivat jatkossa toimia joko sote-keskuksessa tai maakunnan omassa liikelaitoksessa. Valinnanvapauteen on Rehulan mukaan tulossa vaiheistus. Ensimmäiset maakunnat aloittavat puoli vuotta etukäteen, osa puoli vuotta myöhemmin ja hitaammat maakunnat saavat lisäaikaa.

Sata-sote lienee tässä aikataulutuksessa etujoukoissa, sillä Satakunnan oma malli etenee toimijoiden mukaan aikataulussa kohti maalia kuin juna.

Valinnanvapaus on noussut valmisteilla olevassa sotessa isommaksi asiaksi kuin alun perin oli ajateltu. Sillä on tarkoitus saattaa terveyspalvelut tasapuolisesti kaikkien kansalaisten saataville. Ei kuitenkaan niin, että kaikille olisi tarjolla samat palvelut. Ennemminkin niin, että tarvittaessa yksilö saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa vaikuttavasti.

Varmaa on kuitenkin se, että asuinpaikkakunta vaikuttaa jatkossakin siihen, millaisia lähipalveluita yksilön saataville tarjotaan. Laki sallii nyt sen, että sote-keskusten palveluvalikoima voisi vaihdella maakunnittain. Osa tarjoaisi laajoja palveluita, osa suppeampia.

Vielä on epäselvää se, miten asiaa katsotaan perustuslain näkökulmasta.

Ruotsissa vuonna 2010 voimaan tullut valinnanvapauslaki on lisännyt terveydenhuollon palvelutarjontaa erityisesti tiheään asutuilla ja vaurailla kaupunkialueilla, joissa palvelutarjonta on jo valmiiksi laajaa. Kilpailu on kannustanut yksityisiä toimijoita houkuttelemaan asiakkaiksi helppohoitoisia potilaita.

Ruotsalainen toimittaja ja tietokirjailija Mats Wingborgin mielestä uudistaminen on ollut vaiheittaista aaltoliikettä, mutta yleistrendi on kulkenut kohti markkinaehtoisuuden lisääntymistä. Lääkärikäynnit ovat lisääntyneet lähinnä niiden potilaiden kohdalla, joilla on vähäinen lääkärihoidon tarve.