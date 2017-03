Sri Lankasssa ei kaikki mene kuin Strömsössä

”Kaikesta huolimatta olen äärimmäisen onnellinen tästä työryhmästä, joka minulla nyt on täällä. Toivottavasti he jaksavat ahertaa vielä kuukauden, jolloin olisi aika luovuttaa kaikki talot uusille haltijoilleen”, kirjoittaa Keijo Ahorinta.

On kulunut jo seitsemän viikkoa, kun saavuin jälleen tänne Sri Lankaan, yllätysten maahan. Luulin jo oppineeni jotakin tämän maan erilaisesta ajattelu- ja toimintakulttuurista, mutta luuloni oli harhaa.

Olen joutunut osoittamaan kolmelle työryhmälle ulko-ovea.

Mikä on muuttanut työskentelyilmapiirin näin vaikeaksi täällä Morawewassa? Suurin syy tähän lienee se, että Intian hallitus on rahoittanut Morawewassa yli 200 talon rakentamisen paljon suuremmalla budjetilla, kuin meidän 6 800 euroa per talo.

Urakoitsijan omat miehet ovat kiinni suuressa hotellihankkeessa, joten siitä reservistä ei ollut nyt mitään hyötyä.

Saimme vastaavaksi mestariksi kristityn tamilin. Hänellä oli mukanaan yhdeksän miestä. Alku näytti lupaavalta, mutta sitten vauhti loppui kokonaan, ja miehet jättäytyivät pois töistä ilmoittamatta syytä.

Osa talojen tulevista haltijoista haali tuttavapiiristään ihmisiä tekemään töitä. Tämä näytti toimivan aluksi, mutta taas muutamien päivien jälkeen edessä oli uusien työntekijöiden hankinta. Täällä miehille maksetaan palkka työnteosta, eikä vain paikallaolosta. Jouduin erottamaan nämä vain paikalla olevat miesryhmät. Tämä riipaisi kovasti mieltäni, mutta en voinut antaa tilanteen jatkua näin pidempään.

Nyt työntekijöitä on saatu Morawewan alueen ulkopuolelta, jossa on työttömyyttä, ja halua tulla töihin.

Gayanin taloon muuttaa nuori perhe, jolla on kaksi lasta ja kolmatta odotetaan melko pian syntyväksi. Gayanin sisar muuttaa myös tähän taloon.

Toinen valmistuneista taloista kuuluu Kumaran perheelle. Heillä on kaksi lasta, joista nuorempi on vielä imetysiässä. Tästä huolimatta äiti on tarttunut kuokkaan auttaakseen miestään, vaikkapa maan tasoittamisessa, perustusten täyttämisessä tai tiilien kannossa.

Kumaran talo on melkein luovutuskunnossa. Hieman vielä lisää maalia pintaan, Rauma-nimi katolle, niin talo siirtyy uusille haltijoilleen huhtikuun lopulla.

Kirjoittelen vielä tarkemmin, kunhan on päästy yli sinhaleesien ja tamilien uudesta vuodesta, joka alkaa 13.4. ja kestää noin viikon. Silloin täällä ei tapahdu mitään. Joskohan tuolloin minulla olisi voimia kirjoittaa enemmän myös niistä iloisista asioista, mitä täällä päivittäin tapahtuu.

Ei kaikki ole niin synkkää, mitä kirjoitukseni antaa ymmärtää. On vain hyvä välillä päästää edes vähän painetta pois päästäni.

Kiitos, että jaksatte olla tukenani nytkin, kun kaikki ei mene kuin Strömsöössä!

Aito Fiilis ry, Projektikoordinaattori, Sri Lanka