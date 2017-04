Stadi vastaan lande

Kun halutaan korostaa jonkun ihmisen yksinkertaisuutta, niin pääkaupunkiseudulla helposti sanotaan tätä ”maalaisjuntiksi”. Niin, ja kukapa olisi maalaisempi kuin maanviljelijä, oikein juntin perustyyppi.

Otetaanpa sitten asia lähempään tarkasteluun. Vastakohtana on keskiverto cityihminen. Hän asuu lähiössä kerrostalossa, käy töissä varastossa, valtion virastossa, ajaa bussia, myy kaupassa, ohjelmoi tietokonetta, rakentaa taloja, tai jotakin vastaavaa. Mutta vain yhtä näistä.

Palkka tulee pankkiin säännöllisesti, veroilmoitus on valmiiksi esitäytetty, vain nimi alle, taloyhtiö hoitaa asunnon, tiet on aurattu ja pihat siivottu, ratikka vie töihin, kauppakeskus on vieressä, illat istuu telkkarin ääressä, tai lähikapakassa.

Sairasvakuutukset, eläkkeet, lääkärissä käynnit tulevat kaikki työnantajan toimesta. Kaikki sujuu samalla rutiinilla päivästä toiseen ja vuodesta toiseen.

Tämä maalaisjuntti viljelee maata ja miettii joka vuosi, mitä nyt kannattaa viljellä, mikä menee tänä vuonna kaupaksi, mistä saa siemenen, mitä se nyt maksaa, milloin pitää kylvää, ettei halla vie keväällä mutta ehtii ajoissa syksyllä korjaamaan sadon.

Mikä maalaji ja kasvi vaatii minkäkin (kalliin) lannoitteen. Mitä uusia määräyksiä on jälleen tullut EU:lta.

Kannattaako koneet ostaa itse, vai kimpassa naapureiden kanssa, vai vuokrata, koska ne ovat erittäin kalliita. Mistä saa lisäansioita? Pitääkö yrittää vuokrata maata naapureilta, jotta pinta-ala riittää ja saa menot katettua.

Pitääkö ottaa lainaa, koska tuottajahinnat heilahtelevat ja tulot saattavat viivästyä kuukausia.

Jos on metsää, niin pitää osata raivaukset, harvennukset, leimaukset, puiden kaato ja kuljetus ja lopuksi myynti ja lyhyen ja pitkän tähtäyksen suunnittelu.

Eli tämän juntin pitää osata ajaa monia eri koneita ja hallita niiden korjaus, sähkötyöt, kirjanpito, myynnit, ostot ja muut rahoitusasiat, EU-määräykset ja sen aiheuttama tolkuton byrokratia ja monimutkaiset veroilmoitukset ja selvitykset.

Pitää myös hallita kemiaa, kasvitiedettä ja kasvinsuojelua, jotta sato onnistuisi. Rakennustoiminta ja kunnalliset- ja ympäristömääräykset on myös osattava. On myös hallittava tietokoneen käyttö, koska ilman ei pärjää.

Kaikki on mietittävä nyt ja vähintään 10 vuoden tähtäimellä. Useimmilla on alan koulutus, jopa yliopistopohjainen.

Jos viljelijä sairastuu, tai loukkaantuu, niin kukaan ei tule apuun, eikä kukaan tee töitäsi, vaan ne on tehtävä sairaana, tai ne jäävät tekemättä, eikä sairasajan palkkaa ole ja vakuutukset ja eläkkeet on hoidettava itse.

Jos sattuu olemaan vielä lehmiä, tai muita eläimiä, niin lista kasvaa vielä huimasti.

Että sellainen on se maalaisjuntti.

Ehkä hän ei osaa käyttää yhtä sujuvasti ratikkaa, kuin cityihminen, mutta ehkä hallitsee sitten jotakin muuta.