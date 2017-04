Suomen laki ei toteudu kotihoidossa

Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä laitoshoitoa vähennettiin oleellisesti. Seuraukset on kaadettu kotihoitoon, jonne ei ole lisätty resursseja. Kotona hoidetaan entistä raskashoitoisempia asiakkaita, jopa täysin vuodepotilaita. Jotta kotihoidon asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti ja turvallisesti, tarvitaan hoitotyön ammattilaisia. Työntekijällä on oltava rautainen ammattitaito vastatakseen monenlaisiin tarpeisiin ja arvioidakseen jokaisella käynnillä pärjääkö asiakas kotona.

Monissa kunnissa kotihoidon käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutuksia henkilöstömäärään. Tämän totesi myös THL selvityksessään 11.4.2017.

Pelkkä työn organisointi ja tekniset apuvälineet eivät riitä laadukkaan hoidon toteuttamiseen. Ilman riittävää henkilökuntaa palvelu ei yksinkertaisesti toimi.

Vuonna 2015 tekemämme selvityksen mukaan kotihoidossa voivat huonosti asiakkaat ja henkilökunta. Hoidon laadusta oli huolissaan 95 % kyselyyn vastanneista hoitajista. Viimeisen vuoden aikana alan vaihtoa oli harkinnut 66 %. On huolestuttavaa, että vastaajista vain 19 % on sitä mieltä, että kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin.

Sekä sosiaalihuolto- että vanhuspalvelulaissa säädetään hoidon laadusta: ”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.” ”Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito.” Suomen laki ei näiltä osin kotihoidossa toteudu.

Kotihoidon työntekijät pitävät lähtökohtaisesti työstään. Nyt on kuitenkin ajauduttu tilanteeseen, jossa heidän eettinen kuormansa on kasvanut niin valtavaksi, että useat ovat lähteneet toisiin tehtäviin. Osassa kuntia ei saada kotihoitoon uusia työntekijöitä. Työnantajat nostelevat käsiään ”ottaisimme lisää työntekijöitä, mutta kukaan ei tule”, ”Tämä johtuu siitä, että meillä on niin paljon sairauslomia”. Monen työnantajan hälytyskello ei soi vielä tässäkään vaiheessa.

Tätä yhtälöä ei ratkaista kikkailemalla toiminnanohjausjärjestelmällä, prosentteja tuijottamalla, palveluaikoja nipistämällä, ikuisella selityksellä muutoksesta, epäilemällä, uhkailemalla tai vetoamalla ammattilaisen sydämellisyyteen. Palvelutarpeeseen vastaamaan tarvitaan riittävä määrä koulutettuja hoitotyön ammattilaisia.

Sari Erkkilä

asiantuntija, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer