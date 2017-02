Suomen maatalousko Itämeren saastuttaa?

Kun näitä juttuja lukee ja kuuntelee saa sen käsityksen, että Suomen maatalous tuhoaa koko Itämeren. Mutta totuus on se, että sen osuus on todellisuudessa noin 5 prosenttia koko alueen fosforikuormituksesta, kirjoittaa nimimerkki Maajussin jälkeläinen. Kuva: Juha Sinisalo

Helsingin Sanomat teki suuren jutun Itämeren saastuttajista. Tällä kertaa ei poikkeuksellisesti syyllistetty maataloutta, vaan syöjiä.

Kun näitä juttuja lukee ja kuuntelee, saa sen käsityksen, että Suomen maatalous tuhoaa koko Itämeren. Mutta totuus on se, että sen osuus on todellisuudessa noin 5 prosenttia koko alueen fosforikuormituksesta. Eli vaikka koko ruoan tuotanto täällä lopetettaisiin, ei Itämeren tilanne paljonkaan muuttuisi, siitä pitää huolen 85 miljoonaa asukasta tämän meren vaikutuspiirissä. Joista osa ei huolehdi päästöistään lainkaan.

Jos maatalous on syyllinen, niin miksiköhän Suomenlahti, jossa on pääasiassa asutusta on paljon saastuneempi kuin Pohjanlahti, jonka rannalla on maamme todellinen vilja-aitta ja pahin tulva-alue?

Suomalainen ruoantuotanto on kansainvälisesti erittäin ekologista. Täällä on isot pinta-alat ja pienet hehtaarisadot, ja kun vielä satoa saadaan vain kerran vuodessa, kun suurissa tuottajamaissa saadaan jopa kolme satoa, jolloin eroosio on aivan toista luokkaa.

Vettä riittää ilman pohjaveden riistoa yllin kyllin. Myrkkyjen käyttö on täällä kielletty, ja muita kemikaaleja käytetään äärimmäisen vähän ja hallitusti eteläisiin maihin verrattuna.

Karjan lanta kerätään tiukkaan säädettyihin säiliöihin ja levitetään tarkoin säädellyllä tavalla pelloille. Kuten tunnettua, ihminen ei pärjää ilman ravintoa, ja jotta sitä saadaan, pitää maata viljellä.

Jostakin syystä vain ruoantuotanto on otettu tikun nokkaan ja jätetty muu saastutus pois, mm. tiesuola, jota levitetään kymmeniä tuhansia kiloja maastoon. Myös erittäin myrkyllistä autojen lasinpesunestettä lorotetaan maastoon vähintään 10 miljoonaa litraa.

Sitten on unohdettu myös kokonaan lemmikkieläimet. Koiria on kohta miljoona ja varovaisesti arvioiden joutuu 50 miljoonaa kiloa vuodessa ulostetta täysin käsittelemättä luontoon, pohjavesiin ja vesistöihin. Menee varmaan maatalouden piikkiin niidenkin ulosteet. Jostakin syystä kukaan ei pidä sitä minkäänlaisena ongelmana, vaikka se on täysin holtitonta toimintaa.