Suomi-insinööri on halpatyövoimaa

Insinööritöissä suomalaiset ovat halpatyövoimaa. Euroopassa halvempia ovat vain Romania, Puola ja muutamat muut maat, sanoo MediaTekin Suomen yksikönjohtaja.

Taiwanilainen mikropiirivalmistaja on yksi monista firmoista, jotka ovat löytäneet Oulun sen jälkeen kun kännykkäjätti kaupungin jätti.

MediaTekiä Oulussa johtava entinen nokialainen selitti Talouselämän laajassa artikkelissa, että suomalaisten insinöörien palkkataso on yksi syy siihen miksi Oulussa on nyt töitä tarjolla.

Oulun tarinassa on jotain samaa kuin Rauman viime vuosien kehityksessä.

Tunnelmat kaupungeissa olivat apeat, kun STX pani Rauman telakan kiinni ja Nokia (Microsoft) ajoi toimintaansa alas Oulussa. Käänne parempaan tapahtui yllättävän nopeasti.

Vuonna 2014 tuntui, että nyt laitetaan valot pois koko Oulusta, mutta nykyisin entisissä Nokian konttoreissa ei ole monta neliötä vapaana.

Raumalla telakka-alueella toiminta jatkuu, vaikkakaan ei vielä takavuosien laajuudessa. Täysin mahdollista kuitenkin on, että Rauman telakalla tehdään vielä suuria autolauttojakin.

Hyvä maine yhdistää Oulun seudun ict-klusteria ja Lounais-Suomen meriteollisuutta.

Suomen telakat tunnetaan laadun tekijöinä. Raumalla on vahva maine autolauttojen kehittäjänä ja rakentajana. Turussa on rakennettu maailmanluokan risteilijöitä.

Meyerin Turun telakan merkitys on suuri myös Rauman seudulle. Laivanrakennuksen jatkuminen Turussa on erinomainen asia, sillä miljardiluokan risteilijätilaukset tuovat työtä tuhansille suomalaisille meriteollisuuden verkostossa.

Nokia menetti vahvan markkina-asemansa, mutta alan yrityksissä suomalaisen tuotekehityksen menestystarina on vielä hyvin muistissa. Siksi Ouluun on investoitu monesta maasta. Puhumattakaan entisten nokialaisten perustamista start up -yrityksistä.

Oulun kaupungin laskelmien mukaan tieto- ja viestintätekninen ala työllistää Oulussa jopa enemmän väkeä kuin viisi vuotta sitten. Mainospuhetta tai ei, niin ainakaan kaupunki ei näivety pystyyn.