Sydänmaan kyläkoulu

Sydänmaan koulun tulevaisuus herättää Eurajoella runsaasti keskustelua. Kuva: Riina Kaski

Eurajoen strategiassa on jotenkin sisäänrakennettu kyläkouluajattelu.

Myös kuntavaaleissa suurimmalla osalla ehdokkaita asettaneista puolueista oli vaalimainoksissa maininta kyläkoulujen säilyttämisestä.

Jakamassani omassakin esitteessä oli maininta, että säilytetään kyläkoulut myös kuntakeskuksista etäämmällä olevissa kylissä.

Suhtautuminen kyläkouluihin on toki erittäin poikkeuksellista Eurajoella, jos verrataan vaikka naapurikuntiin, mitä niissä on kyläkouluille tapahtunut. Toisaalta kunta on pinta-alaltaan suuri, joten kuljetusetäisyydet tulevat pitkiksi.

Kun ajatellaan hyvää kouluympäristöä, on vaarana, että pienen koululaisen todellinen tarve ensimmäiselle kouluvuosilleen hämärtyy. Vanhan ajattelumallin mukaan kylä ilman koulua on kuoleva asumisympäristö.

Oman värin keskusteluun kunnassa tuo se, ovatko paljon puhutut kustannukset oppilasta kohti laskettu niin, että kaikille kuluille löytyvät oikeat kustannuspaikat vai voidaanko tällä ohjailla haluttuun suuntaan tehokkuusajattelussa. Olin keskustelun alkaessa ehdottomasti perusteellisen korjauksen kannalla.

Vakuutuin kuitenkin siitä, että korjaus ei onnistu ja siinä on niin suuret riskit, että ei kannata. Vastaavissa projekteissa on monesti jouduttu muutaman vuoden kuluttua jälleen toistuviin korjauksiin. Ja samalla pienet koululaiset on altistettu asioille, joita ei kovin hyvin tunneta.

Seuraavaksi olisin halunnut, että tehdään nykyiselle paikalle kylänraitille sopiva, paikalla tehtävä koulurakennus.

Se voitaisiin muuttaa vaikka kylätaloksi tai asumiskäyttöön, jos oppilaat loppuvat. Voi myös olla, että oppilaitten vanhempien ajatukset muuttuvat ja oppilaat lähetetään isoon kouluun, jossa on paljon kavereita ja enemmän mahdollisuuksia opiskeluun.

Nyt näyttää siltä, että Sydänmaihin tulee tilaelementtiratkaisu. Toivottavasti tästä ei tule toimintatapa, joka on käytössä naapurikunnissa.

On hieman kyseenalaista, että päätöksiä tehdään puutteellisin tiedoin. Ainakaan itselläni tutkittua tietoa ei ole.

Rakentamisesta tietoa toki on, mutta onko oppimisympäristöstä 1-6 -luokkalaisten osalta?

Eurajoella on useita sivukyliä, ja niihin on rakennettu jopa uusia taloja unohtamatta peruskorjattuja kiinteistöjä. Näiden veronmaksajien/kuntalaisten/vanhempien tuska on hyvin ymmärrettävää.

Kokoomusvaltuutettu