Talous parani ja toi riitasoinnut esiin

Odotettua paremmat tilinpäätöstiedot johtivat Raumalla riitasointuiseen keskusteluun kaupungin henkilöstösäästöistä.

Väärin säästetty, ilmoitti muun muassa opettajien OAJ:ta edustava keskusjärjestö Juko kaupungin tulosjulkistuksen jälkeen.

Palkattomat vapaat tai niiden vaihtoehto, pakkolomautukset, leimattiin tarpeettomiksi ja kaupunki työnantajana epäluotettavaksi painostajaksi.

Vahva ammattijärjestö rummutti asiaa keskusjohtoisesti kahteen otteeseen. Muilta järjestöiltä ei vastaavia kannanottoja kuultu.

Raumalta katsottuna Jukon kriittiset kannanotot vaikuttavat ylimitoitetuilta jälkiviisauksilta.

On kuin olisi unohtunut, että vasta muutama vuosi sitten koko talousalue koki äkillisen rakennemuutoksen. Telakka lopetti, paperikone suljettiin ja Olkiluodon ulkomaalaistulot tyrehtyivät. Samalla tyrehtyivät kaupungin verotulot, joista työntekijöiden palkat maksetaan.

Voi pitää lähes ihmeenä, että Rauma ylsi ylijäämälle jo nyt. Edelleen taloudessa on kuoppa, mutta matka maaliin eli talouden tasapainoon lyheni ainakin harppauksen verran.

On ymmärrettävä, jos tieto hyvästä taloustuloksesta tuntuu hämmentävältä säästöjen kohteeksi joutuneesta kaupungin työntekijästä.

Moni varmasti miettii, olivatko pidetyt kuusi palkatonta vapaapäivää tarpeellisia. Tilipussiin jäi lovi, mutta turhaanko?

Tätä miettiessä on tärkeää muistaa, että kaupunki päätti henkilöstösäästöistä aikana, jolloin talous oli toden teolla heikentynyt. Oli perusteltua yrittää vähentää palkkakustannuksia.

Nyt akuutti talouskriisi on väistetty. On kohtuullista, että venymään joutunutta työntekijäkuntaa hyvitellään. Talkoovapaista ei oikein voi jälkikäteisesti maksaa palkkoja, koska vapaiden vastineeksi ei ole myöskään tehty työtä.

Jonkinlainen hyväntahdon ele on kuitenkin enemmän kuin paikallaan. Vanhat liikunta- ja kulttuuriedut on ainakin syytä palauttaa entiselle tasolle, mikä on jo keskusteluissa ollutkin.