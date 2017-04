Tarina jos toinenkin

Viime suven tul radiost hieno ohjelma Kotkan kaupungin puistoista ja niiden ”isäst” kehus et ympär Eurooppaa käy kaupunkisuunnittelijoi katsastamas heijä upeit ja monipualissi puistoi, et näi.

Entä Raumal? Keskel Syvärauma ol upea mettämäinen puistikko, no sin tehti jotta rakennuksi ja lissä o kuulemma tulos, onneks valitti semne keskieurooppalainen arkkitehtuuri, no mikä semne o, haeta Lidlist pahvilaatikko ja jätetä kans hiuka raolles ni siin se o. Ja sit tiätyst peltilehmil omat karsinat ja syättötolpat asfalti bääl.

Olis se mukava et täälläkki idea ”isät” pistäis nime lehte et lapse sais myähemmi oikke kiittä heit, et sain ol koko lapsuuten asfalti bääl, en ol koska kompastun puu juurehe eikä ol ollu tikku varppaas.

Myähemmi koulus luannontieteitte tunnil kuvitteellinen Emppu astu luakka ja kysy jäätävän hiljaisuuden vallites, mitä tule miäle sanast Koivu? Viimein Matt paiska käden ylös ja nouse seisoma ja vastaa Rauman entinen kaupunginjohtaja, vastaa asfalttien kasvatti, tähän Emppu kostein silmin kääntyy poispäin ja sanoo hiljaa vien terveisiä Pisa-tutkijoille.

Me tehdä ens komias kauppakeskus ja jäädä odottama eurooppalaiste ryntäyst ko ne kuule et Raumal o kauppakeskus. No mihi me pistetä ne sada henkilö ja linjapiili, nou hätä, siin o tiä toisel pualel kolmiopuisto me tehdä siihe komias petonine parkkihalli, sit o samas korttelis mone vuaskymmene arkkitehtuuri näkyvis, hienoa vai mitä.

Ai nii kui iso me tehdä parkkihallist ”no jouluki o viäl lähel ni kutsuta sitä päättäjien paikka vaik tonttulaks ”valita siält iskuryhmä mikä lähte Porihi urkkima mikä o heijä korkkein rakennus, no me tehdä parkkihallist tiätyst eine korkkeemp ja a vot, saatti ko varkkamite yks nähtävyys lissä.

Näin saatti taas yks puisto hyätykäyttö, hienoa.