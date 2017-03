Tarvitaan vain A-luokan motivaatio

Palkkaamme tuhat autonrakentajaa. Ainoa vaatimuksemme on A-luokan motivaatio. Tule vuodeksi tai miksei loppuelämäksi.

Noin Valmet Automotive houkuttelee uusia työntekijöitä Uudenkaupungin tehtaalleen.

Näyttävästi, oikein isoilla numeroilla, on esillä myös 30 000 euroa. Se mainitaan autonrakentajan keskimääräiseksi vuosipalkaksi lisineen.

Se tarkoittaa reilun kahden tonnin kuukausipalkkaa, mikä ei teollisuudessa ole kovin paljon. Mutta toisaalta tarjolla on lyhyt tie töihin. Koulutusta tai aiempaa työkokemusta ei tarvita.

Keskiviikon uutispommi oli Uudenkaupungin ja Valmet Automotiven kannalta erinomaisen positiivinen pamaus.

Uudessakaupungissa ruvetaan tekemään uutta Mercedes-Benz-mallia, joka on ”seuraavan sukupolven kompaktimalli” (LS 23.3.).

Automallin, jota ei vielä ole julkistettu, valmistus alkaa ensi vuoden lopulla. Näin kahden Mersu-mallin valmistus jatkuu sen jälkeenkin, kun A-sarjan tuotanto päättyy.

Kahden automallin tuotannon pitäisi varmistaa autotehtaan työpaikat ainakin muutamiksi vuosiksi eteenpäin, mikä alentaa kynnystä muuttaa työn perässä tälle seudulle.

Uusikaupunki on kärsinyt muuttotappiosta 1990-luvun alkuvuosien lamasta lähtien, mutta nyt on syytä olettaa muuttoliikkeen suunnan kääntyvän. On suuri pettymys, jos näin ei tapahdu, totesi kaupunginjohtaja Atso Vainio. 400-vuotias Uusikaupunki elää pitkän historiansa yhtä etsikkoaikaa.

Autotehtaan imun voi ennustaa näkyvän positiivisesti myös seudun muissa kunnissa, esimerkiksi Laitilassa, joka sijaitsee hyvässä paikassa vahvojen teollisuuskaupunkien keskellä.

Tuhatta työntekijää ei mitenkään voi löytyä läheltä. Onhan Vakka-Suomi, Turun ja Rauman seudut on jo muutamaan kertaan haravoitu läpi.

Hakemuksista suurin osa onkin tullut kauempaa, aina Itä- ja Pohjois-Suomea myöten. Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo näkeekin rekrytoinnin koko Suomen haasteena.