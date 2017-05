Täytyykö raumalaisten maksaa suhteessa yhtä isoja veroja kuin  helsinkiläisten?

Entinen pääministeri ja nykyinen presidenttiehdokas Matti Vanhanen (kesk.) puhui Rauman kauppakamarin kevätkokouksessa ja otti kantaa halvempien työntekijöiden puolesta. Täytyykö Raumalla maksaa yhtä suuria palkkoja kuin pääkaupunkiseudulla, kun asuminen ja eläminen on Raumalla paljon halvempaa? (LS 26.5.)



Satakunnan Perussuomalaiset Nuoret turhautuivat tästä Vanhasen kannanotosta. He pohtivat, jos raumalaiset työntekijät ovat halvempia kuin pääkaupunkiseudun työntekijät, eikö maaseutulaisten pitäisi myös maksaa huomattavasti pienempiä veroja, progressio huomioiden.



Käsittämätöntä ajatella, että eriarvoistaisimme työn ja tekijän arvokkuutta pelkästään asuinalueen mukaan. On mielekkäämpää yrityksille keskittyä alueille, joissa on kyseisille toimialoille hyvä toimintaympäristö. Esimerkiksi alihankintaverkosto, kohtuullisemmat kiinteistökustannukset jne., mutta myös työntekijöitä. Vanhasen konseptihan keräisi kaikki työntekijät pääkaupunkiseudulle.



Takana on monia YT-neuvotteluja ja niiden lopputuloksena paljon työttömiä. Heidän, jotka ovat saaneet pitää työpaikkansa, pitää käytännössä tehdä myös poispotkittujen työt. Olisi irvokasta, että näiden työntekijöiden työn arvostusta vielä laskettaisiin palkanalennuksilla.

Tuomas Jalava

Puheenjohtaja, Satakunnan Perussuomalaiset Nuoret

Jasmin Määttä

Toiminnanjohtaja, Satakunnan Perussuomalaiset Nuoret